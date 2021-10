Explotación oficial: la mano de obra barata del hospital de Andalgalá

La situación expuesta del Malbrán y los reclamos sanitarios materializados en la protesta que ATE llevó a la calle (marcha de antorchas), despertó también el interés por cambiar la realidad en el interior. En Andalgalá, precarizados sobreviven a la explotación oficial conformando la mano de obra barata del hospital “José Chain Herrera” con las becas que dio el senador Horacio Gutiérrez. Cobran 9 mil pesos y si van a alguna protesta o movilización podrían perder el beneficio.

“En Andalgalá también tenemos precarizados, gente con guardias o becas. Está el caso de compañeros que realizan tarea de limpieza hace más de dos años y que tienen una beca que les da el senador Horacio Gutiérrez. Cobran 9 mil pesos y cumplen tareas generales, tienen turno a la mañana y a la tarde, trabajan de lunes a lunes y eventualmente si hay un accidente o una emergencia y queda sucio el ámbito de trabajo los llaman, limpian y se vuelven a ir”, comentó José “Tato” Traverso de ATE salud a El Aconquija.

“Esta realidad pasa en toda la provincia, en la Maternidad tenemos compañeros becados de un concejal, o sea a través del edil consiguieron una beca y están trabajando en ese centro de salud. Esta situación es irregular porque están cubriendo bacantes genuinas pagadas como mano de obra barata” sostuvo Traverso en relación con la tarea de normalización o reorganización de los recursos humanos que requiere el sistema sanitario.

La gente se está quejando en Andalgalá no solo porque están precarizados sino porque no tienen un espacio. Fueron tirados o empujados a una zona de máquinas (foto). El área no es la adecuada por el calor y porque no tienen nada, ni un ventilador. Se trata de un hospital nuevo pagado por Minera Alumbrera que no está funcionando de acuerdo a su diseño original. Por caso en la zona prevista para la morgue se encuentra personal de estadísticas.

Volviendo al área de limpieza, trascendió que el personal fue amenazado por asistentes del senador Gutiérrez para que no asistan marchas o movilizaciones relacionadas con la mejora o estabilidad laboral corriendo el riesgo de perder el (pobre) beneficio en caso de desobedecer. Recordemos que estos precarizados hacen trabajos como si fueran de planta permanente limpiando todo el hospital pero sin un sueldo digno, sin vacaciones ni aguinaldo.