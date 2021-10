A comienzos del fin de semana, detienen a un Policía de Catamarca por ejercer violencia de género contra su pareja, quien también pertenece a las fuerzas. Del caso, tomó posesión la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Soledad Rodríguez, debido a que víctima no quiso realizar la correspondiente denuncia. También, participa el juez de control de garantías Rodolfo Cecerrano, quien asumió ante el Estado la obligación de prevenir el maltrato contra la mujer.



Al parecer, el hecho sucedió el pasado 9 de octubre en la ciudad de Pomán. Allí, sus colegas habían intervenido ante a fiscal, quien luego de los hechos y de tomar nota y declaraciones al respecto decidió que la víctima fuera revisada por un médico del sindicato, pero ella no se negó. Si bien, la joven no quiso hacer una denuncia por violencia de género, la fiscal decidió que Justicia Civil tome participación de este grave delito.





Por otro lado, la fiscal viajó hasta la ciudad de Pomán para recopilar una serie de pruebas y solicitar la inmediata detención del sujeto. Si bien no trascendió este hecho de maltrato a nivel provincial y nacional, Rodríguez dio a conocer lo que dicta imputación, y son lesiones agravadas por el vínculo en contexto violencia de género y privación de la libertad. Además, basó arresto acorde a lo establecido por la Poder Judicial.



Lo que dicta el protocolo

Dicho alineamiento, indica un protocolo de actuación para el abordaje para hechos de violencia de género y familiar. Cabe recordar que este accionar, fue aprobado el pasado 18 de octubre a través de la Acordada Número 4548, el mismo que en el punto 5.2 aclara la inmediata detención del agresor hacia la Policía de Catamarca, fuerzas armadas o de seguridad.



Por otro lado, la fiscal aclaró que los informes que dieron las pericias psicológicas, entran dentro de la causa. Respecto a ello, declaró que es de alto riesgo porque pone en peligro la integridad física de la víctima. Sin embargo, afirmó que la joven se niega a recibir ayuda de un profesional para su cuidado emocional.