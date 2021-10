Malestar porque escuela pública exige uniforme y zapatos en Valle Viejo

Padres de una escuela pública de Valle Viejo se comunicaron con El Aconquija para quejarse de la falta de empatía de las autoridades porque están “apretando y obligando” a los alumnos a asistir con “uniforme y zapatos” bajo advertencia de que “si van de zapatillas les corresponderá inasistencia” en un contexto de crisis por la pandemia que no superamos. La Directora es Irma Fuembuena y la Vicedirectora es Silvina Cano.

Los padres le contaron a El Aconquija que Cano es quien presiona a los alumnos para que asistan de uniforme y zapatos: “La Vicedirectora del Anexo 1 de la escuela Gobernador José Cubas de Valle Viejo, está presionando y/obligando a los alumnos a concurrir con el uniforme del establecimiento y con zapatos. Si está dentro de las posibilidades de ese prestigioso diario por favor háganlo público para que tomen conocimiento las autoridades de educación de la Provincia de Catamarca”.





De acuerdo la versión de los papás: “En caso que el/la alumno/a concurra de zapatillas tendrá inasistencia. La Vicedirectora les dijo a los chicos que si no tienen zapatos sus padres deberán comprarles”. Agregan: “Más allá que nosotros como padres y/o tutores firmamos un acta compromiso dónde dice la manera que el alumno debe asistir a clases, pero no es una escuela privada para que haya tanta exigencia”.



El testimonio de los padres

“Las autoridades del establecimiento deberían tener un poco más de empatía. Lo importante en estos tiempos es recuperar el año y medio perdido en cuestiones de aprendizaje por la pandemia y no un par de zapatos para asistir a clases presenciales. Nos molesta que tengan ésta actitud. Algunos padres, gracias a Dios, podemos comprar un par de zapatos, pero hay familias que apenas tienen para comer”, afirman.

“Cero pedagogía y empatía de parte del equipo de conducción del establecimiento y después no sabemos por qué hay tanta deserción escolar. El llamado de atención es para la Directora Fuembuena pero en particular para Cano por esa actitud poco solidaria y desconsiderada en casi dos años de crisis sanitaria y económica que no da para ponerse en exigentes en cuestiones menores cuando lo importante es la educación y las clases que perdieron”, cerraron.