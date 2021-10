Vecinos denuncian a puntero político por retenerles el DNI a cambio de votos en Los Altos

En las últimas horas, el fiscal Federal Santos Reynoso anunció antes los medios locales que recibió más de seis denuncias en contra un puntero político de la localidad de Loas Altos. Al parecer, dicho espacio gubernativo les retiene de manera ilegal el DNI a los vecinos del departamento. Además, aseguraron que este grupo de personas les están ofreciendo una suma de dinero a cambio de votos en las próximas elecciones de noviembre.



Asimismo, el fiscal Santos Reynoso aseguró que se trata de ciudadanos que viven en una ciudad limítrofe a la provincia de Catamarca. Pero, que este grupo de personas tienen su domicilio en Los Altos, lo cual explica que en las pasadas elecciones de las PASO han concurrido a volcar su voto en la urna en la mencionada ciudad. Allí fue cuando este puntero político accionó el delito que se le atribuye.





Por otro lado, el fiscal a cargo de este asunto aseguró que este tipo de denuncias ya habían sido realizadas por otro grupo de personas. Asimismo, afirmó que a esta causa ahora se le suma otro conjunto ciudadanos más. Además, añadió que esta gente dice que sus DNIs fueron incautados y que debieron deben presentarse a entregar su voto, de manera cantada, a cambio de un puñado de dinero.



El fiscal no recuerda denuncias en conjunto

Respecto a este escándalo que ocurre en el interior de la provincia, Reynoso comunicó que no recuerda que haya sucedido este tipo acontecimiento en otras elecciones y más con denuncias. Seguidamente, apunta en que estas medidas tomadas por dicho espacio gubernativo afecta a mucha gente. Por otro lado, recordó un caso aislado en las elecciones del año 1995, pero no uno que daña a tantas personas.



A fin de cuentas, afirmó que este tipo de prácticas ilegales están penada en el Código Electoral Nacional. Sin embargo, el fiscal dijo que primero hay que ratificar que como sucedió realmente. Asimismo, aseguró que mientras tanto van a seguir al pie de la letra los pasos correspondientes que dicta dicho código, para evitar que no vuelva a ocurrir esta situaciones en las elecciones generales del 14 de noviembre.