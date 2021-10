Continúan las acciones contra el Dengue en Catamarca. Asimismo, el Ministerio de Salud de la Provincia anunció que seguirá con la prevención y concientización de la enfermedad que transmite el mosquito en todas las ciudades posibles. Esta semana se harán presenten en la zona Sur de la Capital. Cabe destacar que gracias a las ininterrumpidas fumigaciones, aún no se han detectado casos en la región.



La Dirección de Control de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud de la provincia y de la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital realizarán tareas de 08:00 a 12:00 horas en los barrios Juan Domingo Perón, CGT, 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40vv sur, 54vv sur, entre otros. Se solicita la colaboración de los vecinos para un mejor control, ya que en época de calor la presencia del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya es mayor.





Por otro lado, se deben extremar los recaudos para disminuir la presencia del Dengue en Catamarca. Se recomienda la eliminación de todo objeto o recipiente que acumule agua y pudiera servir de criadero del mosquito. Se recuerda a la población que los brigadistas están debidamente identificados y que toda planificación puede ser modificada por el clima o la situación epidemiológica de la provincia.



La enfermedad



El Dengue una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando se alimenta con sangre de una persona contagiada y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los cénzalos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



Los síntomas más frecuentes son, fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular o de articulaciones. Además de nauseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón intensa, sangrado de nariz y encías. Ante la presencia de algún indicio, consular inmediatamente con un médico, y no es recomendable automedicarse. No tomar aspirinas, ni ibuprofeno y no te aplicarse inyecciones intramusculares. Ademas, deberá comunicarse al 383 – 4238872 o al 383 – 4030003.