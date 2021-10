El personal del Hospital Malbrán marchará luego de no llegar a un acuerdo

El personal del Hospital Malbrán marchará hoy a partir de las 20:30 hs luego de no llegar a un acuerdo. Asimismo, el delegado del nosocomio, aseguró que nuevamente están defraudando a los empleados porque no se está cumpliendo lo que se dijo. Después de la reunión, del pasado jueves, con el gobernador Raúl Jalil habían pactado mediante un acta compromiso que tendría el Gobierno con los trabajadores, pero dichas palabras no se concretaron.



Cabe recordar que el acta había sido confirmada por la misma ministra de Salud. Allí, la funcionaria había dicho que el documento se haría efectivo para dar tranquilidad a los trabajadores y profesionales del Hospital Malbrán. Por otro lado, en el día de hoy el delegado de los médicos, Leandro Andrada Cativa, comentó que fueron convocados por el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna, para rotular y acordar el trámite correspondiente.





Al reclamo de los empleados del Malbrán, se unieron los afiliados del sindicato Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Al parecer, este gremio no cuenta con la totalidad de su personal en la provincia. Asimismo, este sector gremial entiende el malestar de los trabajadores, pero que por otro lado es contundente porque nunca han acompañado para hacer reclamos.

El Gobierno no cumplió el acuerdo con los empleados nosocomio

Por otro lado, los empleados del Malbrán que marcharan esta noche, aseguraron que no han llegado a un acuerdo con el Gobierno. Asimismo, aseguraron que ellos en la reunión que han tenido con Raúl Jalil acordaron un acta compromiso. A su vez, remarcó que en el documento las máximas autoridades de la provincia se comprometían a cumplir lo que se dijo en la reunión, pero que algo pasó que se echaron para atrás.



Por otro lado, Andrada Cativa, cuestionó la presencia del sindicato de ATSA. Respecto a ello dijo que jamás fueron parte de ninguno de sus reclamos hasta el momento, y que nunca antes prestaron su ayuda. A su vez, el delegado añadió que en el acta no estaban presentes sus intereses que desde hace tiempo se viene reclamando desde el monovalente y que solamente lo hacen por interés del gremio.