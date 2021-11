La Justicia de Catamarca anunció flexibilizaciones sanitarias para las Elecciones 2021

La Justicia de Catamarca anunció flexibilizaciones sanitarias paras las Elecciones 2021. Además, de lo que fue un test auxiliar médico para el despliegue de las PASO, decidió suavizar algunas normas para los próximos comicios legislativos de noviembre. Al parecer, para el domingo 14 esperan que el calor no sea tan agobiante como el que sucedió a lo largo de esta semana, ya que podría afectar en la ausencia de los ciudadanos a la hora de ir a votar.



Por otro lado, el juez Federal Miguel Ángel Contreras dijo que la pandemia fue dificultosa para las elecciones de septiembre. Ya que todo giró alrededor de la seguridad sanitaria de los ciudadanos y de los fiscales de mesa. No obstante, tras el gran avance de la vacunación junto a la disminución de casos de COVID-19 aseguró que en esta ocasión no volverán a tener ese gran inconveniente.





Respecto a ello, el juez Contreras dijo que la lucha sanitaria aún no está ganada en ninguna parte del mundo. Sin embargo, afirmó que para estas Elecciones 2021 en la provincia de Catamarca se seguirá con algunas de las medidas impuestas en las PASO, como el aumento de número de escuelas, ampliación de mesas, y reducción en otras. También, aseguró que lo que se va a tomar en cuenta es el cuidado personal.



Sigue el distanciamiento y el uso del barbijo



Asimismo, añadió que será una votación casi idéntica a las de años anteriores. Pero, esta vez con la excepción de que el cuidado personal será irrenunciable. A continuación, Contreras resaltó que cada persona va a tener que seguir tomando distancia haciendo uso del barbijo. Por otro lado, afirmó que para el domingo 14 se eliminará el número máximo de 7 personas por mesa.



En conclusión, el juez aclaró que en ya no habrá restricciones hacia el periodismo y volverán a trabajar como antes. A su vez, hizo hincapié en que va a seguir habiendo el facilitador sanitario, como también la prioridad para las personas mayores. Sin embargo, dijo que al eliminarse el número máximo por mesa, ya podrán ingresar más gente al establecimiento escolar, pero que se debe evitar lo más posible la aglomeración de ciudadanos.