Patricia Breppe busca conquistar a las personas que no fueron a votar en las Elecciones 2021. Asimismo, la candidata a diputada por Juntos por el Cambio dijo que su espacio confía en ese porcentaje que no se ha presentado a cumplir con su deber, ahora sí saldrán a ejercer el derecho como ciudadano de manera responsable. Además, aseguró que tienen buenas expectativas para al 14 de noviembre.



Seguidamente, afirmó que espera que el pueblo catamarqueño se sume a los resultados nacionales. Además, dijo que lo que le dicen aquellos ciudadanos que no han ido a votar en las PASO, es que han tomado la decisión de hacerlo porque están preocupados por el rumbo incierto que han tomado los políticos a nivel nacional. Por otro lado, añadió que ve en la calle la angustia constante de los vecinos.





Por otro lado, Breppe aseguró que después de los resultados de las Elecciones 2021, la gente le dio un claro mensaje al Gobierno nacional. Según sus palabras, ese aviso que dejaron los argentinos significa que dispuestos a poner un límite a tanto atropello. Asimismo, aseguró que los ciudadanos de a pie le dijeron basta a la impunidad, al autoritarismo y a la falta de respeto que ejercen hacia la institucionalidad política.



La candidata asume el compromiso con los catamarqueños

Sin embargo, añadió que el oficialismo debe encargarse de resolver la pobreza y la falta de educación. Además, aseguró que desde Juntos por el Cambio están trabajando para lograr buenas expectativas. Por otra parte, la candidata dijo que esta es una tarea que asumió con mucho compromiso porque está absolutamente convencida que desde este espacio político puedo darle un aporte a Catamarca.



A fin de cuentas, comunicó que están trabajando en compañía de todos los candidatos en esta última etapa de la campaña. Además, están recorriendo la capital a través de todos los circuitos y de igual modo, dijo que lo hacen en el interior. Por otro lado, en su cuenta oficial de Facebook, compartió que este sábado a las 18:00hs debatirán la agenda de las mujeres catamarqueñas, para construir la provincia que ellas se merecen.