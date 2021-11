La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita está en contra de la Minería en Catamarca. Asimismo, los representantes de los pueblos originarios del norte del país, dieron una conferencia de prensa en la que mostraron su desconformidad de que haya avances en los distintos proyectos mineros. Además, dijeron que sienten bronca porque no se le consulta a los poblares para seguir avanzando en las obras.



Sin embargo, aseguraron que no sienten el más mínimo respeto por el Gobierno de la provincia de Catamarca. Seguidamente, uno de los representantes, clamó que está orgulloso estar al frente de la conferencia sosteniendo la lucha de los pueblos originarios. Sin embargo, aseguró que ellos están en alianza con una fuerza que pretende obligarlos a hacer lo que no quieren.





Por otro lado, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita exigió respeto y diálogo con las autoridades de la Minería de Catamarca. Del mismo modo, comunicaron no aceptan los proyectos de los forasteros que no conocen siquiera a la comunidad, solo los obligan a que les firmen documentos. Además, aseguraron que están preparados para trabajar con el conocimiento de sus mayores y la fuerza joven.



Pan para hoy y hambre para mañana

Asimismo, aclamaron que lo único que quieren es que los respeten y respeten los recursos naturales de la región. Por eso mismo, afirman que siempre luchan incansablemente por un mejor futuro para los niños de sus comunidades. Otro portavoz de la comunidad, aseguró que es sencillo lo que sucede, y remarcó que si alguien quiere entrar a su casa, primero, tiene que pedir permiso.



Respecto a toda la clase la clase política, dijeron que ellos tienen propiedades tanto acá como en en otros países, pero ellos y la sociedad catamarqueña vive en el medio de la pobreza. Para finalizar, dejaron un claro mensaje destacando que lo mejor para todos, es la agricultura. Seguirán con las herramientas que le dieron sus padres y abuelos, a su vez, le pidió a los jóvenes que no se dejen engañar por los políticos que prometen pan para hoy y hambre para mañana.