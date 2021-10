Minería en Catamarca: China viene en busca del Litio.

Una empresa dedicada a la Minería en Catamarca, le venderá su firma a China para poder extraer Litio. Esta operación, que pronto comenzará a dar sus frutos, costará nada más y nada menos que 770 millones de dólares. Este proyecto será realizado en el oeste de la provincia, precisamente en el departamento Tinogasta.



La compañía Zijin Mining Group Co Ltd, comunicó que comprará la empresa canadiense Neo Lithium Corp por la suma de 960 millones de dólares canadienses. Neo Lithium, es dueño de Tres Quebradas y está ubicada en Tinogasta. En la actualidad, la firma está crean empresa para la explotación de salmueras de Litio.





Por otro lado, a esta planificación todavía le falta tener la declaración de impacto ambiental y pasar por Audiencia Pública. Aun así, Neo Lithium aseguró que el convenio fue aprobado de manera unánime por toda la junta. Además, en el mes de agosto una importante empresa de Minería en Catamarca que extrae de oro y cobre confirmó que su plan sobre se encontraba en una fase de preparación estratégica preliminar sin un plazo detallado.



Una empresa que arrasa con todo

Sin embargo, Neo Lithium dijo que 3Q sobresale entre los activos de Litio en las tres principales métricas. Ellas son: los 5 depósitos de salmuera del material más grandes del mundo; los 3 grados de salmuera del químico más altos del mundo y en las impurezas de sulfato y magnesio más bajas del mundo. Y según los estudios más actuales, este trabajo alcanza un valor actual neto de más de U$S 1.100 millones y 50% de la Tasa Interna de Retorno.



En conclusión, este acuerdo se produjo luego de que el fabricante chino de baterías Contemporary Amperex Technology Co Ltd adquirió Millennial Lithium Corp de Canadá. La compra fue por saldo de 376,8 millones de dólares canadienses. A su vez, cabe destacar que el año pasado CATL compró más de 10 millones de acciones de Neo Lithium Corp siendo el tercer mayor accionista más importante de la compañía.