Denuncian a OSEP Catamarca por abandono de persona

Una mujer catamarqueña denunció a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) por abandono de persona. A través de su cuenta de Facebook, relató la situación que está pasando su ahijado de 3 años, quien nació con un problema en sus pies llamado “Pie Bot”. El niño necesita una cirugía en Tucumán que cuesta alrededor de los $357.000 y desde la institución le dan la espalda.

“Valentino tiene la obra social OSEP Catamarca es afiliado 90262. Hoy lo que están haciendo con Valentino es un abandono de persona, le están negando una mejor calidad de vida. No le quieren dar prestaciones en la provincia vecina. Mi hermana está cansada de andar rogando, de hacer cartas al director (Norberto Bazán), de ir todos los días para pedirles por favor que la ayuden”, relató.

En este marco, agregó: “Estamos cansados de andar golpeando las puertas para tener una solución. Ya buscamos por todos los medios tratar de llegar a juntar esa plata y no lo logramos. Soy su tía, pero también soy mamá y me duele el corazón no poder ayudarla. Vi con mis propios ojos a tantos políticos pagar por un voto, pagando por infinitas mesas de trabajo, pido por favor que la ayuden”.

La madre del niño logró por sus propios medios y sin ayuda de OSEP Catamarca que lo atienda el doctor Luis Mariano Combes (M.P 4881), de la Clínica Mayo de Tucumán. Luego, conoció que su cirugía, programada para el 10 de noviembre, cuesta aproximadamente $357.000, con $168.000 honorarios del doctor, $35.000 para el anestesista y $154.000 destinados a la institución.

En su publicación, Yamila Moreno adjuntó certificados, historia clínica, presupuesto de la cirugía y las cartas enviadas a Norberto Bazán. Además, agregó los datos de una cuenta bancaria para quien quiera ayudar con los costos de la cirugía. Pese a la buena voluntad de la gente, es la obra social quien debe hacerse cargo de cubrir las prestaciones y no hacer “abandono de persona” como en tantas ocasiones.