Polémica: acusan al Ministerio de Salud de Catamarca de no autorizar una prótesis de cadera

Tras el desesperado pedido de una mujer por una prótesis de cadera, acusan al Ministerio de Salud de Catamarca por no autorizar la operación de la paciente que espera el reemplazo de una implantación. La demora, la lleva a tener un sufrimiento muy difícil de soportar, motivo por el cual le pide por favor a las autoridades, a cargo de Claudia Palladino, para que le den una pronta respuesta. El hecho, preocupa tanto a joven como a otras personas que padecen esta problemática a lo largo de la provincia.



En comunicación exclusiva con El Aconquija, la mujer dijo: “Hola mi nombre es Noelia Sánchez y quisiera comentarles mi situación. El primero de octubre del 2015 me colocaron una prótesis total de cadera en la provincia de Cordoba, y por un problema de nacimiento el cartílago de la cabeza del fémur se me desgasto por la artrosis. En ese momento, contaba con una obra social que actualmente no poseo, y lamentablemente la implantación que le colocaron era una cementada, esto quiere decir que no era la adecuada para mi edad, 30 años en ese momento”.



Asimismo, Noelia Sánchez, afirmó que “en octubre del 2020 se quiebra el vástago protésico femoral y aquí comienza mi calvario. Voy a una consulta traumatológica particular para saber en qué condiciones estaba mi prótesis, porque hasta ese momento sentía mucho dolor al caminar, pero no sabía que estaba quebrada, yo pensé que era algún desgarro del abductor. Pero, cuando me realizan la radiografía doy con que mi ortopedia estaba rota, allí el traumatólogo me dijo que necesito una importada porque no podía forzar la pierna ya que un mal movimiento podría quebrar el fémur”.



Llegó una prótesis equivocada





Al respecto, Sánchez afirmó: Solicité turno en el hospital para ya empezar mi solicitud de cambio de prótesis en diciembre. Me dieron turno en enero, para hacerme la tomografía saber cómo estaba la implantación”. Asimismo, aseguró que “el traumatólogo hizo el pedido de cambio para el 3 de febrero del 2020. Allí, ingresa asistencia social del hospital, luego pasa al Ministerio y el 23 de junio del 2021 aprueban la ortopedia, a pesar de que la ortopedia no le había enviado el email de aprobación”.



Por otro lado, respecto a su problemática, la mujer dijo que “para entregar la prótesis que el Ministerio le aprobó al médico que me va a realizar la cirugía, el email lo recibieron en agosto y hasta eso, el precio con el cual cotizó la ortopedia ya había cambiado. Además, lo que llegó al Hospital no era la implantación que el medico pidió. Si me colocan otra prótesis no acorde a mi edad, va a pasar lo mismo, se me va a quebrar y será una cirugía sin sentido. Otra vez a empezar de nuevo, ya en el Ministerio de Salud de Catamarca me piden que vuelva hacer el pedido con el doctor para que el especifique bien lo que necesito”.



Sin embargo, cansada de la dolorosa situación que está viviendo Noelia Sánchez dijo: “No voy a dar nombres, pero ellos saben muy bien. Supuestamente iba a ser todo rápido, la cotización y el trámite lo iban a poner de urgencia al ser una prótesis importada y los precios cambian todo el tiempo. Mi expediente volvió desde el punto 0, al 23 de septiembre del 2021 y hasta la sigue en auditoria médica. Necesito que se mueva que salga lo más antes posible y que la gente del Ministerio cumpla con lo que me dijeron. Lamentablemente no me quedo más remedio que hacer público mi caso. Cada que día la prótesis es más costosa y no quiero que eso sea una excusa para no otorgármela”.