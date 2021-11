Andalgalá: piden sanciones a empresa por viaje inhumano

Usuarios de la empresa San José Obrero se comunicaron con Diario El Aconquija para manifestar su malestar por las pésimas condiciones en que se presta el servicio. Piden sanciones a las autoridades de Transporte y los organismos de control para que la firma corrija o deje el corredor si no puede garantizar el servicio. Sin aire y con las ventanillas cerradas, con tapabocas, con niños y hasta un recién nacido tuvieron que tolerar un viaje inhumano en Andalgalá.

“Hola, escribo indignado repudiando a la Empresa de Transporte San José Obrero que sale de Andalgalá en el horario de 13,30 horas. Recorrido Directo a la capital de Catamarca. En un día como hoy (lunes 22 de noviembre de 2021) la unidad completa de pasajeros y sin aire ni ventilación de ventanillas”, sostiene el pasajero molesto por la falta de consideración para con los usuarios que según sostiene hace rato que el servicio es muy malo.

“Muchos con niños a bordo, gente descompuesta por el calor, la unidad en pésimas condiciones con la bodega trasera abierta. Acto que vamos a denunciar formalmente porque en días como hoy no pueden prestar tan mal servicio. Si no están a la altura de las circunstancias que se atengan del mismo. Estamos tremendamente agraviados con la Empresa”, expresaron los viajantes a llegar finalmente a destino tras el mal momento.

Los pasajeros sostenían que “no se podía respirar” y “encima tenemos que ir con tapabocas porque nos exigen, el chófer pobre hace lo que puede, pero es un sauna adentro”. Agregaron: “Esto es un tremendo atropello, pagamos pasajes con todos los servicios así que queremos ver que hacen Defensa del Consumidor y las autoridades provinciales competentes porque no puede ser que nos traten como animales”.

“Esto que estamos reclamando es una constante de la empresa, de toda la vida, de todos los años. Si las unidades no se rompen, no cumplen con la hoja de ruta, nos dejan a dónde quieren. El servicio es completamente desastroso. El chofer hace lo que puede y los pasajeros viajan en condiciones inhumanas. Merecen plenamente una sanción porque no puede ser que esto esté pasando en Catamarca”, afirmaron a El Aconquija.