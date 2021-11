Reprimieron a mujeres en la ciudad de Andalgalá. El hecho sucedió en la madrugada del sábado, y tras este aberrante acto de violencia exclamaron: “exigimos la inmediata detención de los funcionarios agresores de mujeres”. Sin embargo, pese a tanto dolor, afirmaron que “la violencia no es el camino a la igualdad”, por eso es que han tomado la decisión de “expresar indignación e impotencia ante la barbarie, la brutalidad y la falta de respeto” ejercida hacia este grupo.



Según la carta pública que hizo la candidata, por la Lista Celeste y Banca 502, Marta Villagra a través de Facebook personal dijo que se solidariza con las “amigas y vecinas que han sufrido la más baja de las violencias por el solo hecho de ser mujeres”. Además, expresó que las “empleadas y compañeras” la “única función” que ejercen “es estar a la par de cada vecino que necesita”. Asimismo, remarcó que “nada justifica el maltrato físico y verbal”.







Siguiendo con la línea de sus declaraciones, Villagra dijo que no esperaban que la agresión venga por parte de “funcionarios en estado de ebriedad”. Por otro lado reclamó que “en su calidad de funcionarios con Poder, se sienten impones y con el derecho de transgredir y justificar sus actos. De hecho, aseguró que “genera impotencia ver como se manejan, como pretenden minimizar el dolor y la crisis de nervios por las que atravesaron al verse vulneradas”.



Solidaridad hacia las mujeres agredidas



Sin embargo, añadió que “este accionar denota la falta de humanidad, y el grado de violencia con el que pretenden vulnerar los derechos de quienes no comparten sus ideologías. Además, dijo que en su “calidad de candidata de la Lista Celeste y Blanca por Andalgalá 502”, brinda su “máximo apoyo y solidaridad a las compañeras que fueron brutalmente agredidas. Ya que con mucha responsabilidad y compromiso vienen desempeñando una tarea incansable desde hace 1 año y 10 meses a la par de cada ciudadano”



Para cerrar, dijo que trabajan “sin importar el clima horario o día de la semana. La comunidad es consciente del enorme trabajo que realizan”. A su vez, exigió que “esto no quede, que la Justicia actué en consecuencia, para que la violencia de cualquier tipo sea castigada, sea el cargo o función que ocupen”. Por eso la candidata Villegas, concluyó en “que la violencia no se justifique bajo ningún concepto”.