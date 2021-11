Tras ser elegida como diputada provincial, piden que Claudia Palladino siga siendo ministra de Salud. Respecto al nuevo cargo de la flamante funcionaria del Frente de Todos, empezó a circular una petición de la página Change.org, impulsada por los empleados y agentes del Ministerio donde ha ejercido su trabajo, que tiene como fin solicitarle al Gobierno de Catamarca que la secretaria no abandone su cargo en sanidad. ¿A qué se debe este insólito pedido?



Según lo trascendido en la prensa, hasta el momento Claudia Palladino no confirmó oficialmente si asumirá o no su cargo en la Cámara de Diputados. Pero, todo apunta a que la ministra continúe en el Poder Ejecutivo donde ha realizado una importante gestión en lo que va de la pandemia. De ser así, el cargo en Diputados correspondería a Rubén Damián Brizuela, quien fue el N° 13 en la lista.







Respecto este insólito pedido, que lleva más de 300 firmas, indica que esta demanda la hacen por confiable seguridad que brinda la doctora Palladino junto a todo su equipo. De hecho, la carta afirma que se sienten seguros con el rumbo que la agenda de Salud ha implementado para todos los catamarqueños. Es más, destaca la particularidad con la que se ha encarado la lucha contra el COVID-19.



Un trabajo de calidad y sabiduría



Por otro lado, la carta afirma que la doctora gestionó el Ministerio con seguridad, calidad y sabiduría. Además, han hecho hincapié en que es un lujo tener a una ministra con una inigualable capacidad de trabajo, experiencia y conocimiento de la salud pública. Como si fuera poco, resaltaron la gran humanidad que tiene la doctora Claudia a la hora de trabajar en el rubro de la sanidad para el bien ciudadano.



Para cerrar, comunicaron que hoy en día los vigentes resultados están a la vista de todos, después de tanto esfuerzo. Asimismo, aseguran conocer de su trabajo incansable, su gran esfuerzo y compromiso, junto a su equipo de trabajo. Al parecer, la definición del futuro de la doctora es una gran herramienta que decidirá como integrarán la coalición para la elección de la presidenta de la Cámara baja.