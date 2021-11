José Traverso le recordó al Gobernador que una familia necesita casi 80 mil pesos para vivir

El gobernador Raúl Jalil dijo que no dará bono de fin de año. El gremialista José Traverso manifestó que no quiere bono sino un incremento salarial y cuestionó que hay plata para túnel o autódromo y no para los trabajadores. Aseguró que sobran ñoquis. Que Jalil se queja de la cantidad de empleados pero que el gobernador de turno hace los nombramientos. Afirmó que en Catamarca nadie, públicos o privados, deberían ganar menos de 80 mil pesos.

“El gobernador dice que no hay bono porque no hay presupuesto cuando se está pagando una sobrefacturación por un túnel, cuando se está pensando en construir un autódromo, cuando la obra pública es un tema muy vidrioso, cuando tenemos diputados y senadores con una gran cantidad de ñoquis que no van a laburar, cuando se siguen dando Punto índice desde la provincia”, cuestionó José “Tato” Traverso en diálogo con El Aconquija.









“El gobernador traslada el problema salarial a la cantidad de empleados públicos. Pero, hay que nombrar gente en tanto y cuanto sea necesario, no como una caja política, es decir de acuerdo a las necesidades de los lugares, no a los compromisos políticos. En salud está faltando personal, por ejemplo en Medanitos tenemos una sola agente sanitaria, no hay médico, tampoco enfermeros, y nos damos el lujo de dejar gente afuera, en muchos casos con una profesión”, señaló.

“Jalil se queja de la cantidad de empleados públicos que hay pero quienes hacen los nombramientos son los gobernadores. Si hay culpables, es la clase política. El gran problema es la dirigencia política, cuánto ganan, si cumplen con sus funciones, qué hacen con la plata del Estado” expresó Traverso convencido de que el problema que esgrime el Ejecutivo provincial no puede sostenerse.

“Dice que hay que equiparar el sueldo de los empleados públicos a la parte privada. Vamos a aclarar algo. Según el INDEC una familia tipo para no ser pobre necesita poco más de 79 mil pesos. Hoy un trabajador no gana eso, ni público ni privado. El empleado que recién ingresa a la Administración Publica o en el sector privado, tendría que ganar casi 80 mil. Entonces lo que quiere hacer el gobernador es nivelar para abajo, repartir pobreza” afirmó Traverso recordando que “el Estado es el primer empleador en negro que mira para otro lado con el tema de los becados y la precarización laboral. En realidad nadie debería ganar menos de 80 mil pesos”.



Un verdadero robo



“Acá los políticos deberían ganar lo que cuesta la canasta básica más un 10%. Un gobernador no puede estar ganando 300 mil pesos. Los diputados, los senadores, se tienen que bajar el sueldo, achicar el gasto político. Que un diputado o un senador no pueda tener más que un secretario y dos asesores. Que no manejen caja chica para tener mano de obra barata dando planes y becas a cualquiera. Ahí está el verdadero robo, ahí hay que controlar, en el poder político”, manifestó Traverso.

“Tenemos los sueldos que tenemos, tanto los privados como los estatales, por culpa de los sindicatos que tenemos con evidente connivencia con el gobierno de turno. No puede ser que un sindicalista salga a decir que voten al gobierno de turno, quiere decir que no le hará fuerza nunca. Cuando gobierna el peronismo los dirigentes sindicales no pueden ser peronistas porque siempre nos van a terminar traicionando o son tibios”, cerró Traverso en un tiro por elevación para todos los gremialistas que guardan afinidad o una relación amorosa con la administración jalilista.