Un grupo de alumnas denunciaron abusos y encierros en las aulas en una Escuela del distrito de Valle Viejo

Un grupo de alumnas denunciaron abusos y encierros en las aulas en la distrito de Valle Viejo. De hecho, el abogado de una de las víctimas afirmó, que tanto su defendida como sus compañeras, fueron sometidas a manoseos y expresiones verbales fuera de lugar. Estos hechos violentos, los cuales han generado gran conmoción en la zona, ocurrieron en el Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe.



Al respecto, el señor Víctor García, abogado del causa, le comunicó a la prensa local que cuándo las autoridades del colegio de Valle Viejo, se enteraron de los abusos decidieron encerrar a las alumnas en una de las aulas. De hecho, les prohibieron el derecho de salir a los recreos. Como si fuera poco, a pesar de tanto sometimiento, les cerraron las ventanas para que no tengan contacto con sus abusadores.







Por otro lado, el abogado García aseguró que estos hechos suelen darse con frecuencia, en el cual en uno de los cursos, específicamente de la secundaria, hubo otros alumnos menores de edad que han sometido a abusos físicos. Además, afirmó que esta aberración se daba principalmente en los recreos, en el baño y también en las aulas. De hecho, con el consentimiento de sus padres, se han dirigido a las máximas autoridades de la institución para que se hagan algo al respecto.



Abusos y prohibición



Seguidamente, dijo García aseguró que este hecho lo tomó por sorpresa. De hecho, comentó que es horrible el solo imaginar que las menores cuando concurren a sus clases queden a disposición de las autoridades que les prohibían realizar sus cotidianas y sanas actividades. Es más, afirmó que ni siquiera se les permitía tener contacto con nadie.



Sin embargo, transcendió en la prensa que el director de la escuela, el Cura Cabrera, no quería que este hecho saliera más allá de la institución. Al respecto, García dijo que quiere que esto se termine para que otros alumnos no sufran una situación similar. Además una de las madres que realizó una denuncia formal añadió que no es necesario que los padres se presenten en la Justicia ya que la ley dicta que cualquiera puede iniciar la causa.