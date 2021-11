La Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSAC) expresó su malestar por el atraso de OSEP Catamarca para el pago de prestaciones. Los profesionales reclamaron que el plazo máximo es de 60 días, pero que por el momento con completaron el pago del mes de agosto. Además, denunciaron que no consiguen ser atendidos por el director de la Obra Social de los Empleados Públicos, Norberto Bazán.

El profesional al mando de APROSAC, Eduardo Fadel, afirmó que no saben qué sucede y que les preocupa no tener respuestas por parte de OSEP Catamarca. “Tenemos problemas por la demora en el pago de las prestaciones. Estamos cobrando en parte prestaciones del mes de agosto, el convenio tiene una prórroga de 60 días y estamos pasados de esa fecha. Lo que pedimos es que nos reciba el director Bazán”, remarcó.

“Queremos hablar porque hay muchas cosas por cambiar en bien del profesional. Agradecemos al contador que nos atiende, pero queremos tener comunicación con el director. A nosotros nos contesta el señor gobernador, pero es una misión imposible hablar con el director de la obra social”, sentenció. En este marco, detalló que los kinesiólogos y odontólogos cobraron el 15% de las deudas mientras que otros profesionales no cobraron nada.

Sobre esto agregó: “No queremos saltar jerarquías, hemos mandado una nota al director el 20 de septiembre pasado y no nos contestó. También el 16 de este mes enviamos al gobernador una carta y esperamos respuesta. Los prestadores están muy molestos, quieren cortar el servicio hasta que se nos regularice. Pero no podemos dejar sin servicio, no se puede cortar en salud, nos ponen contra la espada y la pared”.

La búsqueda de diálogo con OSEP Catamarca

“Nosotros queremos diálogo, hemos tratado por todos los medios de hablar con el director de la OSEP Catamarca. Estamos en noviembre y los monotributistas deben pagar hasta el 20 el monotributo y se venció. Los que tienen secretaria, alquileres, impuestos, esperamos los honorarios de agosto, no puede pasar esto”, indicó Eduardo Fadel. Por último, dijo que el sistema de pago no es el correcto ya que se liberan a cuenta gotas.