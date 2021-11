Tras la no respuesta de la OSEP Catamarca: padres de un niño pidén ayuda para pagar su tratamiento en Tucumán

La OSEP Catamarca es una obra social que tiene cada semana una polémica nueva. Esta institución que pertenece al Estado provincial sigue sumando reclamos y todavía no indicios a que desde las autoridades presionen para que la misma empiece a mejorar el servicio que brinda. En esta ocasión, padres de un niño pidén ayuda para pagar su tratamiento en Tucumán.

Los padres del pequeño Valentino están desesperados, cada vez le queda menos tiempo para la operación, ya que la misma se tendría que realizar en las próximas semanas en la vecina provincia de Tucumán. En comunicación con El Aconquija, familiares del niño aclararon que el niño tiene OSEP Catamarca, pero que la misma no le cubre la derivación y por eso ya perdieron un turno.

A pesar de que la OSEP Catamarca no le cubrió nada, los padres y el niño viajaron hacia Tucumán igual, ya que le dieron turno nuevamente para este lunes 8 de noviembre. Desde la Obra Social le dijeron que ellos no trabajaban con la clínica en cuestión y que por eso no podían autorizar la derivación. En medio de la desesperación, los familiares le pidieron ayuda a la población y con eso juntaron un dinero para poder ir.

Para esta operación, los médicos le pasaron un presupuesto de un total de más de 150 mil pesos. En lo mismo se incluye la cirugia del pie con osteotomía de calcáneo y cuboides, con fijación. A su vez, se le hará un tratamiento del dolor con bloqueo peridural y se incluirá una bota larga de yeso para mejorarle la calidad de vida del pequeño Valentino y así poder disfrutar de su infancia como los demás niños.

En contracara a la OSEP Catamarca, la población de la provincia respondió ante el llamado de esta familia. A través de las diversas redes sociales se empezó a viralizar el caso y la solidaridad salió a la luz, demostrando una vez más la gentileza del ciudadano común. Igualmente, todas aquellas personas que esté interesada en colaborar con la causa puede hacer su donación al siguiente cbu: 0110466430046688699351.