Capital de Catamarca: duro relato de una docente maltratada por Reconocimiento Médico

Tras el duro relato de una docente maltratada por Reconocimiento Médico en la Capital de Catamarca, expresó: “Buenas tardes, soy la licenciada Celicia Bensadón, tengo 47 años y trabajo en la Escuela Municipal de Capital N° 93”. “Hace tres años, o un poco más, empecé con mucho dolor, pensé que era un pico de estrés muy nervioso y me saque un año de licencia para ver que me pasaba”. Asimismo, dijo: “De apoco apareció el temblor que tengo ahora y la difícil para hablar y para moverme”.



Seguidamente la docente de la Capital de Catamarca expresó que tiene “problemas motrices ceberos y en las últimas dos semanas” se cayó “24 veces”. Varias, fueron “en las Escuela 93, ellos pueden dar Fe que no falto nunca. Estoy ya diagnosticada con Fibromialgia y en proceso de una enfermedad neurológica, ahora estoy tomando medicación para el Parkinson para ver si responde porque no hay un estudio que detecte la enfermedad”.







Al respecto, uno de sus colegas, preocupado por la situación, expresó que la mujer “no está atravesando una situación de salud, no recibe respuestas de Reconocimiento Médico y padece Fibromialgia”. Además, “está diagnosticada con Parkinson prematuro. Esta docente, así como la ven ustedes en el video, se presentó a trabajar y en más de una oportunidad se cayó en la escuela y se golpeó”.



Siguiendo con la línea de sus declaraciones, a las que pudo acceder El Aconquija, el docente expresó que “más allá de que sea una compañera, nosotros tenemos que ponernos del lado humano también. Hacer viral este video, hacer que se escuche y se sepa la situación de la compañera, para ver si llega a las personas que realmente toman las decisiones”. “Les pido por favor que viralicen y nos hagamos escuchar entre todos”, añadió.





La respuesta de Leiva Ominetti



Recordamos que en un polémico audio, la empleada del Ministerio de Educación de Catamarca, Leiva Ominetti, dijo: “No se la hagan fácil, chicos de la tarde. A la mañana también tuvimos mucha gente, pero se la hicimos complicada, que esperen. No es cuestión de que van a ir a buscar parte de enfermo y lo encuentran todo fácil”. “Hágansela complicada para que aprendan estos hdp”, concluyó.