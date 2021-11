Ministerio de Educación de Catamarca: el polémico audio de la subsecretaria de reconocimiento

Luego del escándalo que compromete al Ministerio de Educación de Catamarca, el Sindicato Docente Catamarca, salió a exigir la renuncia de Analía Leiva Ominetti. El pedido de los educadores, se debe al polémico audio que trascendió por parte de la subsecretaria de Reconocimiento Médico, donde se dirige de forma despectiva hacia los maestros. De hecho, la mujer les pidió a sus empleados no solicitarle la licencia a los que están enfermos.



Respecto al polémico audio de la empleada del Ministerio de Educación de Catamarca, Leiva Ominetti, dijo: “No se la hagan fácil chicos de la tarde. A la mañana también tuvimos mucha gente, pero se la hicimos complicada, que esperen. No es cuestión de que van a ir a buscar licencia y la encuentran toda fácil, los médicos la atiende rápido y los turnos los tienen rápido, y salen sacando la licencia en víspera de Pascua muy tranquilamente, así que no se la hagan sencilla a la cosa”.







Por otro lado, la subsecretaria agregó en el audio: “Hacésela difícil, cosa que sientan que es complicado sacar licencia, que no es tan sencillo como ellos creen. Venir y pararse, cosa que le firmen un papel y se van a la mierda sin laburar, mientras nosotros estamos ahí esperándolos. Hágansela complicada, no discutan y no confronten, trátenlos con amabilidad aunque se merezcan se merezcan una patada en el trasero”.



Además, Analía le pidió a sus empleados que le digan a los docentes: “Señor, el sistema no me permite autorizarle los últimos dos días, tratándose de una víspera de feriado. Le autorizo un solo día y tráigame el estudio para que el sistema me habilite a otorgarle un día más de licencia. Porque por su patología, el sistema me autoriza 24.00 horas, al menos que tenga algo comprobado que se escanea y entonces en ese caso, usted tiene un día más. Hágansela complicada para que aprendan estos hdp”.



La defensa de los gremialistas



Sin embargo, el SiDCa Gremio publicó a través de su página oficial de Facebook un comunicado de prensa. En la carta, el sindicado dijo: “Los docentes pasamos de los golpes bajos al estupor. Conocido un audio donde la subsecretaria de Recursos Humanos, Analía Leiva, tilda ‘de hdp’ a los docentes enfermos que deben pasar por Reconocimientos Médicos a solicitar licencias”. Por otro lado, dijeron que “si uno supone que lo había escuchado todo, esto sobrepasa todo límite”. Entre otras cosas afirmaron que repudian “su accionar por malicioso y falaz”, y aseguraron que lo que le hacen a un docente, de los hacen a todos.