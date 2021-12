Raúl Jalil aseguró que no desaparecerá el Ministerio de Trabajo en Catamarca. Luego de los rumores de sobre la desaparición de la emblemática institución de la CGT, el sindicalista y conductor Leonardo Burgos afirmó que no han tomado bien esas declaraciones lanzadas por el Gobierno provincial. Al respecto, aseguró que se reunió con el gobernador, quien se comprometió a no soltarles la mano.



Ante los medios de comunicación, Burgos expresó que a comienzo de semana se reunió el consejo directivo del gremio, donde acordaron una pronta reunión con Raúl Jalil para acordar el destino del Ministerio. Al respecto, sostuvo que no va a desaparecer la sede, sino que se va a juntar con Planificación. Además, comentó que lo charlarán este lunes, en una nueva asamblea, junto a otros secretarios generales.







Sin embargo, Burgos aclaró que si la intención es quitarle al gremio su prestigioso rango, la decisión de los afiliados será alejarse de los cargos y de las esferas estatales. A su vez, explicó que el gobernador le dijo que no se dejara llevar por los rumores que andan esparcieron en toda la sociedad, ya que no beneficioso para ambas partes. Asimismo, continuarán trabajando con cada una de las personas que conforman la CGT.



Las palabras del sindicalista Burgos



Por otro lado, Burgos dejó en claro que el problema no es afiliarse con otro Ministerio, sino que la institución no debe desaparecer. A la par, dijo que la gestión debe seguir trabajando y funcionando como de costumbre. ES más, agregó que es un gran avance que sea el propio Ministerio de Trabajo el que resuelva todos los problemas que tienen que ver con los empleados de la provincia.



Para cerrar, habló sobre el bono de fin de año que solicitaron al Gobierno las distintas vertientes sindicales de Catamarca. Desde la CGT y Salud aseguraron estar de acuerdo al incremento salarial y no con el extra que se entrega en diciembre, ya la suba queda firme en el sueldo mensual. Mientras que la bonificación es por única vez y en negro entregado solo en las fiestas.