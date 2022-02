Polémica con el Hospital San Juan Bautista: familia denuncia que están abandonando a una mujer

En las últimas horas, se conoció una nueva polémica con el hospital San Juan Bautista. Una familia de la localidad de Pozo Bajo, del departamento Santa Rosa, denuncia que en el nosocomio están abandonando a una mujer. Los familiares aseguran que la misma tuvo un accidente en moto y en la institución médica la dieron de alta muy rápido, pero ella sigue perdida. Comentaron que le niegan la atención con el especialista neurológico.

Los familiares de Joana Nieva, de 29 años de edad, se comunicaron con El Aconquija para contar la situación que están viviendo. Hugo Nieva, marido de la mujer, comentó que ellos tuvieron un accidente a la salida del pueblo Pozo Bajo, iban en la moto Joana, él y su nena y chocaron con un chancho que se le cruzó. A partir de ese momento, empezó la polémica con el hospital San Juan Bautista.

“Joana fue derivada de manera inmediata a la ciudad. En el hospital San Juan Bautista le hicieron los estudios y le salió que tenía un derrame cerebral. La medicaron para eso, para que le baje la inflamación. El sábado la dieron de alta y en un primer momento estaba bien. El lunes empezó a sentirse mal nuevamente y la mamá de ella la llevó nuevamente al nosocomio”, comentó el marido.

“Desde el martes no nos reconoce ni a mí, ni a los hijos, ni a nadie. Igualmente, el miércoles el médico que la estaba atendiendo la dio de alta, así como estaba. Joana no nos habla, no quiere hacer nada y solo pide dormir. Yo la llevé al Sanatorio Junin y ahí me dijeron que debería estar internada por el golpe que tiene en la cabeza, tienen que verla un neurólogo”, afirmó.

Ellos no cuentan con obra social, por lo cual no se pueden dar el lujo de internarla en una clínica privada, ya que no tienen los recursos para solventar los gastos. Por esta razón, la familia está pidiendo que el hospital San Juan Bautista no abandone a Joana, porque si ella no es atendida en forma urgente, primero la estarían abandonando y segundo le pueden quedar secuelas irrecuperables.