Festejos de año nuevo alrededor del mundo

Así se vivió en varias partes del mundo.

Los festejos de año nuevo son una tradición en todo el mundo. Fuegos artificiales, música, shows, cuentas regresivas,etc.. Todo tipo de elementos que hagan de esa noche un momento único, son válidos. Es un momento para compartir con la familia, o amigos, y festejar la salida de un año y la llegada de uno nuevo.

Los festejos mas impresionantes en esta ocasión fueron los de Australia, los de Estados Unidos y los de Inglaterra. En primer lugar, Australia tuvo uno de los festejos de año nuevo mas increíbles del mundo, en donde hicieron un despliegue de fuegos artificiales impactante. Sydney, Australia is officially in 2020 🎊 pic.twitter.com/nOhBhuNGjr— WSVN 7 News (@wsvn) December 31, 2019

En segundo lugar, nos trasladamos al país Inglaterra, donde también los fuegos artificiales hicieron un gran show para todas las personas que se acercaban a ver. En esta oportunidad, en el gran Londres, se pudieron observar muchos festejos, que fueron compartidos por algunos usuarios en la red social Twitter. Happy New Year from England my fellow followers #happynewyear2020 #HappyNewYear #2020NewYear #2020goals pic.twitter.com/w2zFpC0hCL— Mo (@feiruerrr) January 1, 2020

Finalmente, nos encontramos en la pintoresca ciudad estadounidense de Nueva York, conocida por sus grandes centros comerciales, y el lugar donde muchos sueñan con pasar sus fiestas. El tradicional festejo de año nuevo, con un conteo regresivo, tuvo lugar en el famoso Times Square, con la presencia de muchas personas. Conteo regresivo en Time Square New York. #TimeSquare #newyork pic.twitter.com/gRi0GkiwFI— Ever Martell (@EverMartell_) January 1, 2020

Cabe destacar, que alrededor del mundo, son muchos más los países que tienen festejos impresionantes, incluyendo países como Francia, Nueva Zelanda, etc., y se nota especial esmero en los países en los que primero se recibe al año nuevo, por los husos horarios. Argentina, por su parte, está lejos de los primeros países en recibir al año, por su ubicación.

