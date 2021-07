PASO 2021: Nada mejor que otro Olveira

Trascendió que el exintendente Ricardo Olveira acompañaría en las PASO 2021 a Rafael Olveira actual jefe comunal de Los Altos. Ricardo (hermano de “Rafa”) como candidato a concejal y Rafael por otros 4 años más (lleva 12 en el poder). No contamos los años de Ricardo en el municipio y tampoco que hoy Adrian Olveira (hijo de Rafael) es concejal. O sea, el partido “Los Olveira”. Dos cosas para analizar. La desesperación de Rafa de llevar a su hermano y la suerte del peronismo en la dinastía Olveira.

Lo primero que se deduce de buscar a Ricardo es que no hay más dirigentes en Los Altos que puedan competir en las PASO 2021 que no sean los Olveira. Soberbia y ceguera. No hay ningún funcionario ni militante potable para ocupar una concejalía. En vano fue el alcahueterismo y la obsecuencia de dirigentes olveiristas al punto de salir a “matar” a otros vecinos -en la calle y las redes sociales- por hacerle el “aguante” al jefe. Pero, cuando se sale a matar, uno puede morir.

Ricardo va para atrás. De intendente a candidato a concejal. De cabeza de león a cola de ratón. Un radical que fue intendente y se cansó de perseguir peronistas con un gobierno afín ideológicamente pues Ricardo llegó de la mano de Oscar Castillo. Pero la actualidad tiene otro contexto. Ricardo sería concejal en un gobierno provincial peronista. Asimismo, Rafael comete el mismo el error subestimando o no respetando la ideología de la gente.

La torpeza de Rafael Olveira es que en lugar de sumar peronistas (se necesita de todos para ganar), con Ricardo los expulsa. La desesperación implicó que el círculo del poder se cerrará y lógicamente se refugió en la familia, perdiendo la visión política. Será una oferta electoral radical-olveirista en un contexto provincial y nacional peronista. Además, ni se molestó en preguntarle al peronismo local qué pensaba, lo ninguneó e hirió su memoria trayéndolo del pasado a Ricardo.

Efectivamente, 20 años después Rafael le trae al peronismo el primer intendente que persiguió peronistas. El actual jefe comunal que busca la reelección también hizo lo propio con peronistas que lo acompañaron en su momento, se portó muy mal con dirigentes, peor aún, con la familia de estos. Tras la muerte de los “comparreligionarios”, echó o maltrató a los seres queridos del difunto. Son pequeños-grandes errores que después explican los resultados electorales.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija