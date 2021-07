PASO 2021: si no les gusta, espero sigamos siendo amigos

Había cierta expectativa con los nombres del Frente de Todos en Valle Viejo para ocupar bancas en el Concejo Deliberante chacarero. El dato político es que la intendenta Susana Zenteno no necesitó de las PASO 2021 (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) pero dejó en claro los 4 “pasos” que dio para decidir el candidato. 1) Les dijo que iba a ser “democráticamente” 2) “Ustedes no se preocupen” 3) “Ya elegí” 4) “Si no les gusta, espero sigamos siendo amigos”.

Las frases de Zenteno, tomadas de un diálogo interno, muestran la evolución (o involución) democrática de Zenteno. Ante la inquietud de funcionarios, dirigentes y las bases peronistas por los representantes del oficialismo en el CD de Valle Viejo, con las dos primeras frases, gana tiempo y los adormece. En la tercera, les da a conocer que ya decidió sola porque no precisaba consultarles nada y finalmente, como no los necesita, los desafía a irse si no les gusta. El detalle o frutilla del postre es que pueden seguir siendo “amigos”.

Hay una gran calentura interna, en particular porque Susana usó el “dedo” para designar al funcionario Franco Iramaín como candidato a concejal en las PASO 2021. El problema es la metodología (dedocracia), la decisión unipersonal e inconsulta, la soberbia de la jefa chacarera. No es casual que, tras el posteo en el Facebook, Iramaín no haya recibido felicitaciones por parte de otros funcionarios. El mismo silencio se vivió en los grupos de WSP del peronismo de Valle Viejo.

Aquí el posteo de Iramaín no celebrado por los compañeros: “Somos parte de un proyecto generacional donde trabajamos para construir un nuevo Valle Viejo. Es un honor representar como Concejal al proyecto del Frente de Todos en nuestro querido departamento. Juntos vamos a escribir nuestra mejor historia”. El rechazo de los “cumpa” es porque consideran que Franco es de trato tosco o medio torpe con la gente y tampoco tiene gestión para justificar la candidatura.

Lo otro que provocó indignación contenida -porque se encuentra atravesada en la garganta, y no puede gritarse por motivos peronistas, personales y laborales-, es el remate sin humildad de la intendenta: “si no te gusta, espero que sigamos siendo amigos”. Más allá de la gratitud, no digo amor, que la jefa comunal podría sentir por su gabinete, hay un principio político básico ignorado. La concentración de fuerzas y la intensidad representan el triunfo. La dispersión, el fracaso.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.