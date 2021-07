PASO 2021: se le están cayendo los soldados al intendente Rafael Olveira

El intendente Rafael Olveira también está teniendo problemas para contener la tropa. Suele suceder cuando la gente siente que se va corriendo el eje del poder. Se nota en expresiones comunes de la comunidad y en particular en ámbitos específicos, por ejemplo empleados de la municipalidad de Los Altos. En este contexto de preocupación por mantenerse en el poder, al “Rafa” se le cayó un soldado para las PASO 2021. Habría renunciado el precandidato a concejal “Guady” Silva.

El que no atiende el teléfono por estas horas es Darío “Guady” Silva, un joven que estaba en lista de concejales del intendente Rafael Olveira. Los “operadores” tratan de dar con él para evitar dar señales de debilidad oficialista. Si se bajó o se cayó, esa pieza podría mover otras, como un efecto dominó. Por caso una dirigente de la zona norte comenzó a hablar en voz alta sobre la ingratitud del jefe comunal con su militancia, como anunciando una retirada. El que avisa no traiciona.

Tras 12 años en el poder, Rafael Olveira quiere ir por otro periodo para enterar los 16 años manejando a su antojo el municipio. Seguro pensó si la re-re-reelección era conveniente y no pudo verse sino como emperador en su imperio Los Altos. Quizás la idea de eternización en el poder y el estado de estancamiento en que se encuentra el pueblo -que contrasta con el crecimiento económico personal del intendente y sus funcionarios- sean los mayores enemigos del intendente.

En efecto, “Rafa” no solo pelea con Barot. Se convirtió en su propio enemigo, o mejor dicho, en su peor enemigo. El desgaste de gestión, la soberbia, el ninguneo a las instituciones, la impunidad, los negocios aprovechando la estructura estatal, la falta de obras, la corrupción, los delitos administrativos, la falsificación de documento público, etc, etc, etc. Sin duda, al actual intendente le preocupa más (o antes) la justicia que perder con Barot. Bien el olfato del contador. Oportuno.

Parece que cuando no llegan, el tiempo te pasa todas facturas juntas. Trascendió que un asesor del Concejo Deliberante y exconcejal del mismo sector llegó diciendo: “tienen que ganar porque si no van todos presos”. ¿Tienen? ¿No habrá querido decir “tenemos” que ganar? Otro que abandonó el barco en vez de seguir remando. Como dije al principio, el vocabulario de la gente diciendo más de lo que dice, y, lo más importante en política, marcando una “tendencia”.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.