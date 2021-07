PASO 2021: pagó hasta para presentar la lista en el Partido Justicialista

Desde hace un tiempo que el intendente Rafael Olveira tiene contratado un estudio de abogados de la capital de Catamarca. Los letrados no solo le llevan las causas judiciales porque el jefe comunal de Los Altos incurrió en una serie de delitos administrativos. La “última” es que los abogados le presentaron hasta la lista de candidatos en las PASO 2021. Por supuesto, los doctores no son militantes ni tampoco hacen beneficencia, paga el municipio. ¿Cómo se dibujan estos gastos?



Tras 12 años en el municipio, el temor de Rafael Olveira a perder el poder lo está llevando a hacer cosas insólitas. Cómo será la desesperación o el abandono que siente de las máximas autoridades provinciales y del Frente de Todos que, el mismo grupo de abogados que le maneja las causas judiciales para que no vaya preso, se encargó también de hacerle el trámite político al jefe comunal con el objeto de anotar sus “gallitos” en la próxima pelea electoral de las PASO 2021.



Más de una década en el poder, tres periodos en el municipio y el oficialismo no tiene a nadie que sepa hacer ese simple papeleo. Aprendieron a hacer negociados y falsificar documentos públicos pero, -luego de varias elecciones y después de tantos años-, tener que pagar un estudio privado para dejar una lista de candidatos para las PASO 2021 en el partido al que pertenecen, implica reconocer que Rafa no solo está solo (por decisión propia) sino que está rodeado de funcionarios y dirigentes inútiles.



La paranoia lo llevó a desconfiar de todo y de nada. Tuvo miedo que sus (ex) amigos y compañeros lo perjudiquen en los papeles. Otro dato de que le soltaron la mano a Rafael. Esta vez nadie llamó y le dijo “quédate tranquilo, nosotros lo manejamos acá”. Así que se lo encargó a abogados para estar en el detalle y no quedar fuera por maniobras internas. Pero los letrados no son políticos ni militantes ni pertenecen al Convento de las carmelitas descalzas. Cobran hasta para hacer la pis.



Y el estudio Bracamonte se ocupó todo este tiempo de llevarle las causas judiciales a Rafael. La pregunta de medio mundo es: ¿eso se pagó y se paga con fondos públicos? ¿Cuánto se gastó del dinero del municipio en abogados para defender al jefe comunal acusado de corrupción? ¿En la factura se detalla expresamente: “Pago a Bracamonte para no ir preso” o se lo dibuja en más obras fantasmas para Los Altos?



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija