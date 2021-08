PASO 2021: Y qué quieren, ¿ganar igual que nosotros?

En el análisis político de campaña, un universo aparte es el municipal. Por caso en Los Altos, el oficialismo le volverá a pedir el voto en las PASO 2021 a los empleados que mantienen indigentes mientras ostenta ñoquis tucumanos y funcionarios locales ricos. El planteo fue llevado por los municipales al Concejo Deliberante y la repuesta fue de terror: “y qué quieren, ganar igual que nosotros, si nosotros somos los concejales”.

En esta coyuntura, fue grave no atender los salarios municipales. Cuando el enojo gana la calle o las bases, se hace difícil dar vuelta un escenario que se presenta desfavorable, aun cuando el intendente Rafael Olveira -recién ahora- haga algunos “anuncios”. Es como pretender compensar 12 años de frustración y necesidades no satisfechas con trapos y retazos viejos. El tiempo perdido no se recupera y los empleados tragaron litros de saliva amarga. ¿Cómo remediar eso?

Los municipales no solo responsabilizan al jefe comunal sino a los concejales que respondieron al oficialismo. A este estado precario de salario solo se llega con la complicidad de los ediles. Cada vez que los empleados buscaron su ayuda, los concejales le dieron la espalda manteniéndolos empobrecidos. Por le tienen la factura hecha a Colombres, Salas, Adrián Olveira (hijo del Intendente) y por supuesto al ex concejal Raciatti, hoy asesor del CD. ¿Venganza de los pobres?

Los obreros de Los Altos ganan entre 20 y 22 mil pesos mensuales. Encima, la insolencia de los legisladores: ¿y qué quieren, ganar como concejales, sin nosotros somos los ediles? A la larga, tener mayoría le hizo mal a Olveira. Demasiado tiempo en el poder, relaja y da la sensación de impunidad, por eso el accionar que no mide las consecuencias. Si el propio Gobernador Raúl Jalil le soltó la mano al intendente, cualquier cosa puede ser de su suerte (¿preso?).

Por lo general, los pobres no quieren a los ricos y si pueden hacerlos sufrir lo hacen, aunque sea electoralmente. Mención especial para Nieva y Manito de Hacienda municipal, con lucrativos negocios con el Gobierno municipal. Manito tiene una despensa, es proveedora del Estado pero factura su mamá de 70 años. Nieva la funeraria. Un empleado indigente de Los Altos que ve como funcionarios se enriquecieron con el Estado, se siente más que indignado, quiere justicia.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija