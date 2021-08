PASO 2021: Cuando Jorge Moreno revolea los ojos pa´ la derecha

Para la Programación Neurolingüística (PNL), las miradas son indicadores de mentira. Si una persona mira hacia su derecha estaría diciendo una mentira y hacia la izquierda es indicativo de estar diciendo la verdad. Mi abuelita decía que si no te miran a los ojos directamente, te están mintiendo. El caso es que el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, dio una versión tramposa sobre Rafael Olveira (y Raúl Barot) en las PASO 2021 y tal vez la mirada pueda delatarlo.

Para el análisis, dejemos de lado por un momento los ojos hacia la derecha que -según los defensores de la PNL- lo delatan y nos concentremos en lo que dijo. Sus declaraciones lo presentan como flor de mentiroso. La pregunta es “qué” mintió y “a quién”. Adelanto que, los que sientan aberración por el Doctor Moreno terminarán amándolo, y al revés, los que se sientan enamorados de él lo despreciarán por el doble juego del jalilismo en la pelea electoral entre “Rafa” y “Ruly” por la intendencia de Los Altos.

Moreno dijo 3 veces en 2 minutos que Rafael era un “amigo” de Jalil. Que el actual intendente está “consustanciado” con el Frente de Todos y que “gestiona” permanentemente enumerando unas cuantas obras denunciadas por fantasmas y/o sobrefacturadas que ahora se están haciendo a las apuradas. Dos cosas cortitas antes de seguir: 1) Si Olveira hubiera hecho 3 obras por año, en 12 años de gobierno habría 36 obras de relevancia 2) El que parece “consustanciado” con el FT es Barot no Olveira si consideramos que Corpacci y Jalil creen que los gobernantes no pueden estar más de 2 mandatos y “Rafa” quiere el cuarto. Tenía poco margen para mentir “El Cabezón” Moreno o tal vez mentía adrede sabiendo que no le creerían.

Por eso, vamos a lo central. Como sabemos el Frente de Todos lo “desapareció” a Jalil porque hoy es piantavotos, por eso Lucía Corpacci no solo encabeza la propuesta electoral de ese sector sino que es la figura visible de la propaganda oficial. El Gobernador y el ministro “apoyan” al “amigo” Olveira sabiendo que lo están hundiendo al mismo tiempo que le dan una manazo a Barot. ¿Cómo explicar que desaparecieron de la publicidad del FT pero aparecen para apoyar a Rafael? Ahora, la pregunta obligada: el acuerdo Jalil-Barot es ¿implícito o explícito? ¿Intermedió Corpacci? Ergo, el candidato de Lucía y Jalil o del Gobierno es el joven senador, más allá que Olveira vaya por “dentro” y Barot por “fuera”.

Nada es lo que parece. Hay un principio en política sobre “cuidarse de los amigos” y “saber utilizar a los enemigos”. Amigo-Enemigo son categorías viejas pero hoy se combinan de manera compleja. Olveira se cree experimentado pero la política contemporánea es más sutil y conseguir votos toda una ciencia. Moreno no le mintió a los alteños, le miente a Olveira. Los barotistas que odiaban a Moreno, ahora lo aman, y los olveiristas que le agradecían ahora lo odian por su apoyo. En este caso, la Programación Neurolingüística (PNL) tenía razón. Por supuesto, mi abuelita también. En la mirada se notaba que Moreno mentía, por eso revoleaba los ojos pa´ ese costao.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija