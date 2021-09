PASO 2021: por despecho, funcionario no entrega mercadería a la gente

Dirigentes peronistas que colaboran en comedores están molestos con el Director de Desarrollo Social, Miguel “Miky” Romero, porque corta el teléfono o no atiende en medio de una emergencia sanitaria y económica generada por el coronavirus y en el marco de un proceso electoral. Romero está despechado porque le negaron la candidatura en estas PASO 2021 y se desquita con la gente jugando con el plato de comida de familias que, por su función, debería contener.

“Me cansa el Director de Desarrollo Social, no atiende el teléfono o atiende cuando quiere, te corta la llamada, es un ordinario. Nosotros necesitamos los recursos para cocinar y no podemos andar de rodillas para tener la mercadería que además es del Estado, o sea de todos”, disparó un dirigente peronista furioso con Miky porque desde que asumió en el ministerio se subió al caballo. La soberbia le ganó a la ideología que profesa.

“La bronca de Miky es porque Raúl Jalil no lo puso en la lista de las PASO 2021 y se desquita con la gente”, manifestó otro compañero analizando la bronca del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que se da el lujo de no dejarse encontrar mientras los demás dirigentes peronistas hacen malabares para enterar la ración de comida debido a que no se puede parar para atender los trastornos sicológicos de políticos frustrados solo porque se encapricharon con un cargo superior.

Mientas Miky dice que no hay mercadería, El Aconquija muestra hoy el depósito en el Pantanillo donde se puede observar elementos amontonados y que, por ejemplo, en el caso de los colchones, la pila llega casi hasta el techo. Las excusas sobran, pero la realidad es que el funcionario está ciego de ira porque pensó que podía ser senador o ingresar en la lista de diputados. Por ese motivo le niega las cosas a la gente y se pelea con otros compañeros peronistas.

Si no entregan la mercadería mejor va siendo que vayamos investigando dónde van a parar entonces los recursos y que se hace con el Presupuesto de Desarrollo Social de la provincia. El ministro Rivera y el gobernador Jalil deberían lavar los trapitos sucios adentro para no dañar a la sociedad con las conductas de estos sujetos que pusieron a dedo a sabiendas de que a duras penas terminaron el 7º grado o no están en condiciones síquicas para estar “al frente de”.

Por Juan Carlos Andrada Especial para El Aconquija.