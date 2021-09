PASO 2021: reflexiones de un occiso

Al final se dio nomás el hecho histórico en Los Altos. Las razones por las que la mayoría votó al sector de Raúl Barot en las PASO 2021 son variadas. En un pueblo condicionado por la dependencia con el municipio, el saludo negado ayer al intendente Rafael Olveira -como evitándolo o tomando distancia- era ya el anticipo de la derrota electoral o muerte política.

La diferencia entre Barot y Olveira oscila entre 800 y 1000 votos. Es mucho para darlo vuelta. Incluso esa brecha podría profundizarse. La gran mayoría fue decidida ayer a buscar un cambio. Y se notó en ese saludo dominguero que en época electoral solía recibir el intendente, fue el termómetro personal de Rafael de que “algo no andaba bien” con la rere-reelección (quería un 4to mandato).

Hay un principio en política que consiste en “evitar a los fracasados y pegarse o asociarse a los exitosos”. Pensando en Octubre, nadie quiere estar con los perdedores. Aquellos que fueron obligados o extorsionados, se volcarán del olverismo al barotismo para dejar en claro que no eran votos genuinos del intendente sino votos cautivos, producto del miedo.

En relación al “tiempo”, el fenómeno Raúl Barot fue oportuno en la disputa por la intendencia de Los Altos para las PASO 2021. También fue acertado aliarse con el radical Carlos “Kiki” Olveira y el dirigente peronista Omar “Negro” Ovejero. El joven contador llegó de la mano de Lucía Corpacci pero auspiciado también por el gobernador Raúl Jalil. Sin duda, se le alinearon los planetas.

Volviendo al saludo negado al intendente Olveira durante las PASO 2021, son esos “pequeños detalles” que se hacen sentir. Como cuando la gente iba a buscarlo y el intendente nunca estaba pero dejaba alguna “exquisita excusa” casi burlándose, por no mencionar el “gesto” del intendente de no aumentarse el sueldo para no tener que darle un incremento digno a los empleados municipales que sobreviven como indigentes en el Este provincial.

No hay que minimizar los datos de la vida cotidiana. Le restamos importancia al saludo pero ayer la gente lo usó para anticiparle –cruelmente o merecidamente- al jefe comunal de Los Altos que a las 18 horas lo ejecutaban (políticamente), en la escuela y con el voto (democráticamente). Más tarde el occiso dijo en “Historias de Ultratumba” que daría pelea en Noviembre.

Por Juan Carlos Andrada.

Especial para El Aconquija