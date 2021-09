PASO 2021 y Covid-19: el baile “de la mano” del intendente Rafael Olveira

La pandemia atraviesa la campaña y en ese contexto sanitario delicado, el baile “de la mano” del intendente Rafael Olveira con una vecina de Los Altos disparó la polémica. Se puede bailar y reunirse al aire libre o con todas las medidas preventivas, pero no bailar de la mano como aparece grabado en un video casero. El baile por la rere-reelección del jefe comunal podría ser costoso si desatara un foco de contagio. La pandemia no hace excepciones porque hay PASO 2021.

En el video que sube El Aconquija aparece el intendente que quiere ir por un cuarto mandato al frente de la comuna de Los Altos bailando de la mano o con un contacto físico o estrecho que potencia el contagio del Coronavirus. Si hay algo que tiene el Covid-19 es la forma que tiene de meterse por el lado de la irresponsabilidad y la excesiva confianza de un sector de la sociedad que ahora se potencia por las actividades proselitistas.

Los políticos pasaron de prohibir todo a violar todo auspiciando encuentros masivos o situaciones interpersonales de riesgo para la salud pública. Se le suma que los hospitales o centros de salud del interior son precarios y no cuentan con terapia intensiva por lo que la solución es cargarlos en una ambulancia y trasladarlos a la Capital de Catamarca. Si bien las estadísticas bajaron y el Monovalente “Malbrán” se liberó también es cierto que se colapsa rápidamente.

Rafael Olveira lleva 12 años como administrador del municipio de Los Altos. Quiere un cuarto mandato para enterar los 16 años en el poder. La decisión puso a las autoridades del Frente de Todos, tanto al gobernador Raúl Jalil como a Lucia Corpacci, en un verdadero brete porque repitieron hasta el cansancio que un mandatario no puede estar más de dos periodos. La obsesión de Rafael animó la precandidatura del corpaccista Raúl Barot que va “por fuera” con un frente peronista-radical

Respecto al baile del intendente por un voto, la gente se guía de los “arriba” y a veces no es lo mejor. Recordemos que ellos fueron los primeros en vacunarse y ya actuaban como si no hubiera pandemia, mucho después vino la vacuna para la población. Ahora hay problemas para conseguir la segunda dosis. De manera que relajarse no sería conveniente, pero la campaña o la desesperación por ganar desdibujan los límites y estimula las transgresiones sanitarias que ponen en riesgo a toda la población.