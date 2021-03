Insólito: funcionaria del Gobierno de Catamarca se autoelogia en su Facebook

Los políticos no saben cómo hacer para reposicionarse de cara a las próximas elecciones. Hoy el colmo fue el autoelogio de una funcionaria del Gobierno de Catamarca que posteó en su cuenta de Facebook que, por todo lo que hace, se aplaude sola, porque deja la familia y no para un segundo, que incluso hace de psicóloga. Afirma que nadie sabe lo que hace porque no es tiempo de andar sacando fotos. El texto está plagado de horrores de ortografía y no tiene puntos, El Aconquija lo acomodó un poquito para que resulte inteligible pero anexa el posteo original para desafiar a los lectores.





Se trata de Betina Pandolfi, directora de Adultos Mayores que comienza escribiendo: “Los aplausos tienen nombre y apellido. Yo soy Betina y me aplaudo yo sola ¿por qué se preguntarán? Porque nadie, solo mi familia sabe en estos tiempos que estamos pasando, lo que hago por muchos que no tienen cómo tener un beneficio y que son muchos, los cuales son adultos. La funcionaria viene de la gestión de Corpacci y luego el gobernador Raúll Jalil la ratificó pero ahora parece que Betina quiere ser diputada.





“No paro buscando esto o aquello para que puedan estar un poquito mejor. A veces hago de psicóloga a cualquier hora porque necesitan una palabra de aliento en estos días de angustia donde lloramos y tratando que ustedes puedan estar bien. Mi teléfono no para de sonar y siempre estoy. Y hoy me dije te mereces esos aplausos porque dejo a mi familia, a lo que más amo y porque amo lo que hago”, expresa la funcionaria del Gobierno de Catamarca en su autoelogio.





“Muchos dicen por qué no hay fotos -a mí que me encanta sacar y compartir- porque no es tiempo de andar sacando fotos, porque es tiempo de mirarnos como hermanos y dar gracias a Dios de poder ayudar. Esto nos está enseñando para el futuro a ser más humanos así que espero mis aplausos”, manifiesta la funcionaria del Gobierno de Catamarca en un ataque de reconocimiento hacia su persona sabiendo que ya se barajan algunos nombres que podrían integrar la nueva Cámara de Diputados .





Para rematar el escrito, se mezcla con los que realmente trabajan: “Por favor vos que podes quédate en casa. Te propongo que publiques una foto de alguien que esté trabajando para cuidarnos a ayudarnos en esta cuarentena con su nombre y lugar de trabajo…. Puede ser personal de salud, policía, bomberos, empleados municipales, comercio, o autónomos….Los aplausos tiene nombre y apellido”.