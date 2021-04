Jorge Moreno sobre los incidentes en Andalgalá: “Repudiamos enérgicamente los actos vandálicos”

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, Jorge Moreno, se refirió a los incidentes registrados en Andalgalá. Hay que recordar que el fin de semana pasado, un grupo de personas incendiaron las oficinas de Agua Rica. “Repudiamos enérgicamente los actos vandálicos y hechos de violencia ocurridos en Andalgalá”, publicó el funcionario en sus redes oficiales.

Jorge Moreno reconoció que gran parte de los vecinos de Andalgalá no acompaña la minería. “En este caso hay un sector minoritario que pretende, con esta actitud; generar un fuerte impacto y represión, que justifique su posicionamiento respecto a la minería”. En diálogo con los medios, destacó que los beneficios de esta actividad en Catamarca se verán recién con la explotación en cinco años más.

“Esto que sucede en Agua Rica nos va a trascender a nosotros en la explotación y no la exploración. Los réditos ya sea por regalía minera y utilizadas que puedan dar en un futuro van a trascender a este gobierno o sea que el gobierno de Raúl Jalil no lo va a ver. Se está trabajando para futuras generaciones, para futuros gobiernos. No se está trabajando para disponer recursos en seis meses o el año que viene”, agregó.

“Es fundamental que se resguarde por todos los medios la propiedad privada y la salud de las personas. Ante esta situación, vamos a avanzar con las denuncias correspondientes cuando se haya identificado a los atacantes. La violencia nunca es el camino. Nuestro objetivo como siempre es velar por la paz social y consolidar las formas de gobierno y el diálogo para garantizar la seguridad de todos los andalgalenses”, expresó.

Jorge Moreno coordinó acciones frente al Covid-19 en Andalgalá

La semana pasada, el ministro Jorge Moreno visitó Andalgalá para coordinar acciones frente al Covid-19. El funcionario y el equipo de Salud y Seguridad se reunieron con el intendente Eduardo Córdoba para evaluar la situación epidemiológica que transita el municipio. En este marco, coincidieron en tomar una serie de medidas y acciones para calmar el impacto de la segunda ola de contagios.