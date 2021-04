Antofagasta de la Sierra: ¿test gratis para los amigos del intendente y con costos para los demás?

No se sabe bien qué hizo el Gobierno de la Catamarca con la plata que envió Nación. Tampoco qué hacen los municipios con los fondos que gira provincia. Aparte de los bolsones que se compraron para la emergencia sanitaria por el Covid-19, están los testeos. En el caso de Antofagasta de la Sierra se dispara la pregunta por los negocios con dinero público detrás de la pandemia. Los vecinos afirman que son gratis para los partidarios y amigos del intendente y con costos para los demás.

Sería indignante si los funcionarios de turno y empleados ligados a controles estuvieran aprovechando la pandemia para hacer alguna diferencia económica. Lamentablemente la falta de controles y de transparencia hace del contexto de emergencia una oportunidad para lucrar de manera ilícita. Indignante por la necesidad de comida que está pasando la comunidad y por el esfuerzo que hacen los vecinos para sostener sus actividades individuales y empresariales.

En principio en Antofagasta de la Sierra el sistema sanitario es muy endeble. El hospital estuvo mucho tiempo sin director. La falta de insumos es normal. Lo peor de todo quizás sea la ausencia de coordinación entre las autoridades del pueblo para salir de la emergencia sanitaria ante un estallido de casos de Covid-19. El intendente Julio Taritolay y el senador Mario Carrizo no se encuentran entre ellos, menos pueden articular con el Gobierno provincial.

Los vecinos, turistas y trabajadores aseguran que el test se cobra o no de acuerdo a la cara del cliente o las vinculaciones políticas. Hay que tener 1.300 pesos cada vez que uno debe transitar o sacarse las dudas. Es lo que está cobrando la municipalidad de Antofagasta de la Sierra cuya constancia dejamos en la foto principal de esta noticia. Se trataría del Programa Detectar Puna que lleva el logo de la comuna conducida por el jefe comunal radica-PRO.

La situación complicada de Antofagasta de la Sierra va de la mano de los vacíos que hacen el intendente Taritolay y el senador peronista Carrizo. Mientras el turismo y otras actividades económicas se encuentran sumamente resentidos, ellos parecen no tomar nota, y, lo que es peor, no reaccionar en consecuencia para frenar la ola de contagios en la Puna catamarqueña. Es raro que Carrizo, con línea directa con Provincia por ser del mismo palo político, no colabore con tamaña crisis