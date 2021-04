El conflicto de Andalgalá por la instalación de Agua Rica es cada vez más complejo. Por eso desde la empresa emitieron un comunicado. La minera busca convencer que tiene la licencia social de los andalgalenses. No obstante, no se puede obviar que la mayoría de los vecinos votaron a un intendente y a concejales antimineros. A simple vista y pese a los esfuerzos de la empresa no estarían consiguiendo convencer a los habitantes de la zona de los beneficios de la minería.

“Agua Rica respeta y defiende el derecho a expresarse que asiste a personas y organizaciones interesadas en la defensa del ambiente. También son las banderas que nosotros enarbolamos. Proteger el agua, cuidar el ambiente y el trabajo registrado legal y sustentable. Eso es lo que nos motiva en llevar adelante este nuevo proyecto. Pero, consideramos que la violencia y las agresiones deben ser rechazadas. No deben ser silenciadas ni escondidas detrás de presupuestos falsos y engañosos. Consideramos que todo disenso debe ser canalizado en forma respetuosa a través del diálogo”, señaló la empresa en una solicitada.

Con respecto a la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante y a los certificados de aptitud ambiental Agua Rica señaló que “en 2020 Agua Rica obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Exploración Avanzada para el Proyecto Integrado. Obtuvo la autorización judicial correspondiente en febrero 2021 para hacer los trabajos autorizados en dicha DIA. En febrero de 2021 se declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza 29/2016, y dicha resolución judicial se encuentra firme. Asimismo, y, por otro lado, la Ordenanza 29/2016 también fue declarada inconstitucional en diciembre de 2020 por la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca”.

“Agua Rica es un gran equipo de trabajo compuesto por vecinos -agregaron desde la empresa- que también forman parte de la comunidad de Andalgalá y área de influencia. Como los más de 8.000 ciudadanos que, con sus firmas certificadas por escribano público, manifestaron su apoyo a la minería. Como los más de 3.000 ciudadanos que de una u otra manera participaron en nuestras actividades de relacionamiento, que nos hablaron, nos preguntaron y nos escucharon. Todos ellos también son dadores de licencia social. A pesar de que no realicen marchas, protagonicen actos vandálicos ni violen la ley para imponer sus ideas”.

Uso del agua

“Agua Rica cumple con la Ley de Glaciares. Dentro del área de trabajo de exploración y en el área donde se ubica la mineralización no existen glaciares. Agua Rica no ha alterado ni modificado la situación existente con relación al agua, con lo cual no puede haber afectado de manera alguna al uso de dicho recurso”, concluyeron, sin aclarar que usarán la estructura que dejará Mina la Alumbrera que sí alteró cursos de agua en la zona.