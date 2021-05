Elpidio Guaraz: “Mi gobernador de Catamarca no puede estar acompañado por inútiles e incapaces”

El intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, criticó a los Ministerios de Salud y Seguridad por haber tenido que postergar las carreras cuadreras. “Mi gobernador de Catamarca no puede estar acompañado por inútiles e incapaces. No pueden llenarse la boca diciendo que el deporte es salud y suspender actividades deportivas. ¡Gran Contradicción!”, expresó indignado por la situación.

“Grandes contradicciones. Los decretos dicen que las clases presenciales son lo más peligroso y suspenden actividades deportivas. ¿Catamarca de qué Nación es? Inoperantes. Ministro de Seguridad, ministra de Salud y jefe de Policía de la provincia: ¿no saben que una resolución ministerial no tiene ningún poder y facultad sobre nosotros los municipios autónomos?”, agregó Elpidio Guaraz.

Según declaró el mandatario municipal, “el político que vive en la contradicción es un rebuscado. No pueden mis gobernantes decir y llenarse la boca diciendo que el deporte es salud y suspender actividades deportivas. La gente ve esto y prefiere no votarlos”. Además, criticó al sistema de salud provincial por la falta de camas, respiradores y oxígeno en el contexto de pandemia por el Covid-19.

“¿Por qué no equiparon Salud? Si se llenan la boca diciendo que es lo principal, ahí se ve que son tan tarados porque tendrían que estar callados. No tienen vergüenza. Cuando pasan estas cosas una persona de bien renuncia. Mi Gobernador de Catamarca no puede estar acompañado por inútiles e incapaces que desconocen miles de cosas y no entienden nada”, concluyó expresando su enojo.

¿Cómo fue la suspensión del evento que organizaba Elpidio Guaraz?

El intendente, Elpidio Guaraz, de Bañado de Ovanta había dispuesto la semana pasada el retroceso a la Etapa Amarilla. En este contexto, organizó un evento de carreras cuadreras en el marco de la prórroga de la Etapa Roja en la provincial. Ante eso, el Gobierno de Catamarca debió intervenir en la ciudad para suspender la actividad que iba a convocar a alrededor de 5.000 personas.