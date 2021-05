Fiambalá: el Concejo Deliberante le pidió informes a Roxana Paulón por la expropiación de las termas

El Concejo Deliberante de Fiambalá, le pidió informes a la intendenta Roxana Paulón por la polémica expropiación de las termas. De esta manera, los ediles aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución para saber si existe una iniciativa del Ejecutivo Municipal para ceder; sesionar o entregar al Poder Ejecutivo Provincial el atractivo turístico de la localidad y de Catamarca.

Esta iniciativa la presentaron los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Roxana Carrizo y Oscar Toro. Asimismo, solicitaron que el secretario de gobierno de Fiambalá asista al recinto del Concejo Deliberante para aclarar, presentar e informar la situación. Hay que recordar que la noticia se conoció cuando el gobernador Raúl Jalil se reunió con Roxana Paulón para avanzar en la cesión del complejo.

En dicho encuentro, se planificó que el Gobierno provincial expropie el complejo termal para ponerlo en valor y cederlo al municipio. Esta decisión generó polémica porque volvió a salir a la luz que la tierra en la que están ubicadas las termas tiene dueño. Sobre esta medida, la presidenta del Concejo Deliberante local, Sonia Díaz, expresó que la provincia no debería intervenir.

“Considero que hay un acto de mala fe, porque si tengo la intención de expropiar por qué no se realiza para el municipio de Fiambalá. No necesariamente tiene que ser para la provincia. Las termas son del pueblo, es como decir yo compro un auto y lo pongo a su nombre, yo no sé si después me va a devolver el auto. Le pediremos a la intendenta que haga un retroceso en la decisión”, remarcó en diálogo radial.

Por otro lado, el senador por Tinogasta, José Alanís Andrada, dijo que Las Termas son patrimonio exclusivo de la localidad. “El auge que tuvieron en estos últimos años, en el turismo nacional, regional e internacional, acrecienta aún más la preocupación. Pero este territorio pertenece al pueblo y debe ser así administrado. El conflicto se tiene que resolver y deben llevarle tranquilidad a los vecinos”, sentenció.