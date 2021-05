¿Qué dijo la UOCRA de la vuelta de la obra pública y privada en Catamarca?

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional Catamarca, Víctor Hugo Brandán, se refirió a la vuelta de la obra pública y privada. En este marco remarcó que la medida fue producto del diálogo con el gobernador Raúl Jalil, el gremio y la Cámara de la Construcción. Además, confirmó el acompañamiento en las medidas sanitarias contra el Covid-19.

“El gobernador tuvo la gentileza de llamarnos tanto a nosotros como al presidente de la Cámara de la Construcción para avisarnos que sería paralizada la obra pública. Nosotros hemos acompañado esa medida porque tenemos que acompañar salud y trabajo. Hicimos todos los esfuerzos para mitigar este virus. Y junto con Raúl Jalil, la UOCRA y la Cámara vía zoom acordamos continuar”, expresó Víctor Hugo Brandán.

A través de declaraciones con la prensa comentó cómo es la realidad que se vive en el sector de la construcción en Catamarca. “Nosotros somos una actividad donde la mayoría se traslada por medios propios. La construcción es una macro industria por su efecto multiplicador hacia otras actividades”, continuó, celebrando la disposición de reabrir la obra pública y privada en la provincia.

Sobre los protocolos y condiciones sanitarias dijo que se administran todos los mecanismos necesarios para evitar los contagios. “Vamos a hacer todo lo posible para no tener contagios en la industria. Si el trabajador no trabaja no cobra el sueldo, el sueldo es de acuerdo a los días trabajados y efectivamente estábamos preparados”, agregó. Además, reveló que, en caso de no cumplirse los protocolos, las obras serán clausuradas.

Sobre las acciones para prevenir el Covid-19

Por último, el secretario general de la UOCRA detalló las acciones que se realizan para evitar la propagación del Covid-19. Entre las medidas se encuentran el uso de guantes, barbijo y el aislamiento preventivo de casos sospechosos. Los últimos 5 casos detectados en el sector fueron atendidos y detectados por la obra social que tiene la obligación de atender a los trabajadores.