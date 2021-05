Un médico denunció a un diputado por no aislarse tras un contacto estrecho de COVID-19 y le suspendieron la matrícula

La situación parece insólita pero es real. Un médico de Recreo denunció a cuatro colegas suyos, entre ellos un diputado, por no aislarse tras un contacto estrecho de COVID-19. El Colegio Médico de Catamarca, lejos de iniciar una investigación sobre los galenos denunciados, decidieron suspenderle la matrícula al profesional que dio cuenta de esta irregularidad. . “Me acusan de faltar a la ética profesional, y en ningún momento se investigó la actitud ‘covidiota’ de mis colegas”, señaló Ariel Bazán.

Pero, como siempre detrás de esto hay un trasfondo político, uno de los denunciados es Ramón Figueroa Castellanos, un diputado provincial. De hecho, fue él quien impulsó la sanción contra Bazán. “En ningún momento el Colegio tuvo en cuenta el accionar de los cuatro médicos que venían de un lugar con circulación comunitaria a Recreo, que estaba bloqueado para el ingreso. Vinieron con turnos programados a atender a una clínica privada, cuando no estaba permitido, y encima le cobraron plus a los más de 100 pacientes”, señaló me médico sancionado.

“Estoy completamente en desacuerdo con el fallo- agregró-. Fueron muy pretenciosos, siguieron adelante con una causa armada buscando, un artículo para suspenderme. Yo no soy el culpable de la viralización del audio. En todo caso deberían investigar quién lo difundió. Ahora dicen que van a investigar a los otros integrantes del grupo. Ahí encontrarán al verdadero culpable, a quien faltó a la ética profesional”

Las nuevas cepas

El diputado Tiago Puente se mostró muy preocupado por las nuevas cepas de COVID-19. Por ese motivo presentó un proyecto para que el Ministerio de Salud informe si circuclan estas variantes en Catamarca. “Nos ocultan los porcentajes de cama, los contagios, los contactos estrechos. No me parecería raro que lo hagan con nuevas cepas de coronavirus”, señaló el legislador provincial.

El pedido de informe presentado por el legislador, le exige al Ejecutivo que informe “si se están realizando muestras de activos variables de las nuevas cepas del COVID-19; la cantidad de muestras realizadas especificando las diferentes variables y resultado de las mismas; y que se especifique si el Ministerio de Salud cuenta con protocolos de contención y seguimiento en caso de aparecer las nuevas variantes”.