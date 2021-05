Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú: ¿quién se quedará con la presidencia del bloque JxC?

Mañana jueves, el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú realizará la tercera sesión ordinaria del año. En la jornada debatirán quién se quedará con la presidencia del bloque Juntos por el Cambio (JxC). Hay que recordar que ayer, los integrantes del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical (UCR) repudiaron el pedido de la concejal Verónica Segura para presidir ese espacio.

La presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, Susana Acosta, expresó que ella no tiene facultad para resolver los problemas del bloque opositor. “Aparentemente está muy apresurada (Verónica Segura) por ser la presidenta del bloque”, remarcó. En la sesión especial del lunes, la concejal en cuestión le solicitó a la autoridad máxima del cuerpo que resolviera la situación.

“Le pedí que lo planteara este jueves, que son dos días más, no es que falta un mes ni un año. Sin embargo, me pidió que como presidenta resuelva esta situación. Le respondí que la presidencia no resuelve los conflictos del bloque; sino que el jueves en la sesión ordinaria va a tomar el estado parlamentario que corresponde el petitorio que ella ingresó y será el cuerpo de concejales quienes lo resuelvan”, agregó.

Por otro lado, informó que actualmente, Verónica Segura no representa a ningún partido político. “La están echando de las filas de Juntos por el Cambio: ayer hemos recibido una nota por parte del Comité Departamental. Según entiendo, ingresará otra del Comité Provincial, así que la están expulsando. Y concejal del Frente de Todos tampoco es, a pesar de confesarse peronista”, aclaró.

La carta contra la integrante del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

“La señora Verónica Segura no representa a nuestro frente político denominado Juntos por el Cambio; del cual la UCR constituye la columna vertebral de esta fuerza política conformada para las elecciones del 27 de octubre de 2019”, remarcaron los integrantes del radicalismo. Los mismos le entregaron la nota a la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú para que no se haga lugar al pedido de la concejal.