El Gobierno nacional confirmó que las personas que viajaron por turismo no podrán volver: ¿hasta cuándo?

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, confirmó que las personas que viajaron por turismo el fin de semana no podrán volver hasta el fin del confinamiento. Hay que recordar que días atrás, las autoridades habían prohibido el turismo y recomendado a la población “quedarse en su casa y no viajar”. Sin embargo, pese a las advertencias, un grupo importante de personas se movilizó por las rutas.

La noticia la dio el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, quien indicó que no podrán volver a sus hogares hasta el fin de esta etapa de confinamiento. “La restricción establece eso, que las personas no se muevan de sus casas o lo hagan dentro del rango de su domicilio. Aquellos que hayan viajado lejos de su domicilio o emprendido accesiones de turismo no van a poder regresar hasta que finalice el decreto, el 30 de mayo”, expresó.

“Más allá de cuándo se publicó el decreto, la gente sabía del temperamento que iba a tener, ya estaba advertida”, agregó en diálogo con Radio Mitre. En este marco, reconoció que, en algunos casos, las fuerzas de seguridad van a trabajar con razonabilidad en los controles de acceso. Al hacer un análisis del primer día hábil de la nueva etapa de restricciones, señaló que no ha habido mayores inconvenientes.

“Estos motivos son plausibles de una causa judicial. Cada juzgado actúa de acuerdo a la circunstancia por la que se violaba la restricción. Y si hay una retención del vehículo, este puede quedar bajo custodia el tiempo que el juzgado lo determine”, finalizó el secretario. En este marco; desde el Gobierno nacional insistieron en que las fuertes medidas de control se mantendrán hasta el lunes 31 de mayo a las 06:00 horas.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo: “Los que se fueron de vacaciones el fin de semana no van a poder volver. Si lo intentan, van a tener que afrontar una causa penal”. Desde la cartera informaron que las personas que transiten deberán ser esenciales y portar el certificado de circulación. Hay que recordar que el decreto del Gobierno nacional se puso en marcha el pasado sábado 22 de mayo.