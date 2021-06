UCR Catamarca: ¿cómo repercutió la baja de Oscar Castillo a la reelección?

Desde la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca) se refirieron a la baja del senador nacional Oscar Castillo a la reelección. La decisión tuvo distintas repercusiones, la Juventud Radical valoró el gesto, sin embargo, otros sectores ironizaron sobre esto. “No aspiro de nuevo a ser candidato, me parece que ha concluido un ciclo de candidatura”, anunció ayer el referente político.

Luego de conocerse la decisión, puertas adentro de la UCR Catamarca se escuchó que la baja no es tan histórica. “En realidad huye”, criticaron, recordando que no fue a la reelección como gobernador porque no quiso enfrentar a Luis Barrionuevo. En esta ocasión, algunos integrantes del partido indicaron que se vuelve a asustar “ante el exponencial rechazo de la gente a su re reelección”.

Por otro lado, también deslizaron que “está buscando el efecto amor” con el anuncio de baja y que dos días antes de la presentación “sale con que la gente se lo pide y se presenta”. Mientras tanto, otros sostuvieron que el senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical está viviendo una realidad que no es, ya que los catamarqueños “no dejan de tomar la sopa por su renuncia”.

El anuncio de Oscar Castillo

En la jornada de ayer, el senador nacional y referente de la UCR Catamarca, Oscar Castillo, terminó con las especulaciones sobre su reelección en las Elecciones 2021. En este marco, declaró: “No aspiro de nuevo a ser candidato, me parece que ha concluido un ciclo de candidatura, no me refiero a la política. He sido honrado 3 veces como senador y estoy muy agradecido”.

“Espero haber cumplido medianamente con lo que se esperaba de mi representación. Uno tiene que hacer estos gestos en aras de la renovación, me encantaría que esta banca sirva para que haya motivaciones de recambio. Hace 6 años tomé la decisión, cuando fui reelecto por tercera vez me dije a mi mismo no voy a ser más. Hace seis años sabía que éste era mi último mandato”, expresó.