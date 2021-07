El rector de la UNCA e integrante de la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca), Flavio Fama, no descartó ser candidato a senador nacional. De esta manera, confirmó que está dispuesto a asumir el desafío que requiera el sector de la línea Raúl Alfonsín para competir en las PASO 2021. Asimismo, manifestó su desconfianza con la conducción partidaria ante el temor de que lo dejen afuera de la discusión.

Días atrás, el dirigente de la UCR Catamarca se mostró molesto por una convocatoria que había realizado el presidente del partido, Francisco Monti. El encuentro tenía como objetivo dialogar previo a la convención del sábado. Sin embargo, cuando llegó el día, Flavio Fama se dio cuenta de que la invitación era solo para las dos líneas que no forman parte de la conducción: la Raúl Alfonsín y CPR.

“El presidente del partido me llamó la semana pasada y me cuenta una iniciativa interesante: convocar a todos los sectores, a todas las líneas para tener conversaciones previas a la convención. Me pareció bárbara la idea porque eso genera confianza, que de alguna manera uno va a poder decir lo que piensa. En un marco de respeto, respetando la decisión de la mayoría”, relató el rector de la UNCA.

Sobre esto agregó: “Hoy se da la reunión (martes) y las únicas que fueron invitadas fueron la línea Raúl Alfonsín y la CPR. Las únicas dos líneas que no están en la orgánica. Una total falta de respeto, nos convocan a nosotros como si fuéramos otra cosa aparte de la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca). Ante esta situación puedo pensar que tienen mala intención o que verdaderamente no está capacitado para conducir el partido”.

Por último, afirmó que el sector está dispuesto a competir en las PASO. “No necesariamente tiene que haber unidad, para eso están las PASO y ahí, a través del voto libre, se define quiénes son los candidatos. Creo que todos hemos sos tenido que es un procedimiento necesario cuando no existe la unidad, que parece que hoy no existe. Estoy muy enojado, uno le pone buena voluntad y se encuentra con estas cosas”, finalizó.