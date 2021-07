Los dueños de las tierras de las Termas de Fiambalá iniciaron una demanda: ¿contra quién?

Los abogados y representantes legales de los dueños de las tierras de las Termas de Fiambalá iniciaron una demanda en el juzgado de Tinogasta. La demanda de reivindicación, medida cautelar y daños y perjuicios fue dirigida a la Municipalidad de Fiambalá. En este marco, la familia Lee Ren Cheong asegura ser propietaria de cerca de 33 mil hectáreas entre las que se encuentra el histórico complejo.

La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, había iniciado una gestión por la prescripción administrativa; esta es una acción que se da sobre terrenos que no tienen poseedores ni titulares que no demandan mayores trámites. Por otro lado, en la Legislatura se encuentra el proyecto que envió el Ejecutivo para la expropiación de 1.200 hectáreas entre las que se encuentran las termas.

“El municipio argumenta la posesión de las tierras sin adjuntar ningún tipo de informe de los respectivos organismos donde se especifique el origen de la posesión. Entendemos que no bastan informes genéricos o imprecisos de los cuales no resulte de manera fidedigna la fecha o época cierta el inicio de la posesión. Deben considerarse insuficientes aquellos informes que no se apoyen en datos comprobables”, expresaron los denunciantes.

Raúl Jalil sobre la expropiación de las Termas de Fiambalá

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó Fiambalá y mediante discurso habló sobre las críticas de la oposición por las 1.200 hectáreas. “Yo calculo que en unos días más saldrá la expropiación porque hay problemas legales. Y para resguardar el paisaje se tomó la determinación de expropiación de una superficie bastante importante de lo que es el entorno de las termas”, remarcó.

Además, señaló que el municipio deberá convocar a una audiencia pública para poner las obras a consideración de los vecinos. “Coincido con Roxana Paulón que la gente por seguridad no puede pernoctar ahí en las termas, por una cuestión de seguridad”, agregó. Por último, justificó la expropiación con el objeto de realizar más obras. Hasta el momento el Gobierno no inició contacto con la familia.