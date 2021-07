Reapareció Ramón Saadi y con ganas de participar en la elección

El histórico dirigente justicialista y ex gobernador, Ramón Saadi, reapareció en la escena política y con ganas de participar en las próximas elecciones. El ex primer mandatario catamarqueño y principal referente del MAP estuvo reunido con dirigentes de diferentes departamentos con expectativas de armar algo a nivel provincial. Ramón fue muy crítico con la gestión de Lucía Corpacci y mantiene serias diferencias con el actual gobernador Raúl Jalil.



De acuerdo al dicho popular, en política no se jubila nadie, Ramón Saadi, como buen animal político reaparece en cada elección y nunca pierde el contacto ni le faltan los amigos que lo impulsan a continuar haciendo política ahora desde el llano. Según trascendió, el ex gobernador de Catamarca estuvo con dirigentes de varios departamentos entre ellos Fray Mamerto Esquiú, Antofagasta, Valle Viejo, Belén.

En la foto que muestra El Aconquija se lo puede ver a Ramón Saadi distendido y compartiendo un café. En la reunión se habló de política partidaria, interna oficialista, rumbo de la gestión Jalil, política minera, producción, educación y pandemia. El ex gobernador quiso formar parte del retorno del peronismo al gobierno en 2011 pero como no le dieron lugar o el espacio que pretendía, asumió una postura muy crítica contra esa administración peronista (Corpacci-Jalil).