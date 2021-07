Walter Arévalo: “Voy a encabezar la lista a concejal en la Capital”

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, despejó dudas sobre el rol que ocupará en el Frente Amplio Catamarqueño (FAC). “Voy a encabezar la lista a concejal en la Capital”, expresó. Hay que remarcar que la lista formada para las elecciones reúne al Frente Somos Catamarca, Unión Patriótica Catamarqueña, Corriente Martín Fierro y Unidad, Progreso y Desarrollo.

Sobre su participación en la política, Walter Arévalo comentó que es la primera vez que está en un sector que dirige el diputado provincial, Hugo Ávila. El gremialista dijo que decidió participar porque el legislador fue el único que realizó planteos reales al Gobierno de Catamarca sobre la avanzada a la Justicia. En este marco, recordó que a él “lo detuvieron de manera injusta y esto genera bronca”.

Por otro lado, remarcó que siempre lo invitaron a participar de política, incluso por parte del Gobierno provincial. Sin embargo, nunca se quiso involucrar “porque tengo una tarea sindical que el otro año está terminando dentro del sindicato”. De esta manera, consideró: “Puedo incursionar en otro lado y ese lado me lo dio Hugo Ávila y sé de la capacidad y por eso decidí acompañarlo”.

“Me ofreció ir como tercer candidato a diputado y le dije que no, porque ser diputado es tener fueros. Voy a ocupar otro lugar y en ese lugar voy a poder seguir ayudando a mis compañeros, porque soy municipal”, agregó. En diálogo con Radio Valle Viejo relató que le dijo a Hugo Ávila que hay que fortalecer el sector. “A mí no me desvela ser político, tengo trabajo, tengo una función en el sindicato, por eso estoy bastante bien”, indicó.

Sobre el incremento salarial en la Capital

Por último, Walter Arévalo se refirió al pedido de incremento salarial presentado el jueves ante el intendente de la Capital, Gustavo Saadi. El gremialista relató que se pidió una audiencia para los primeros días de agosto. Asimismo, recordó que la última vez acordaron un aumento salarial del 35% en dos partes y que en agosto se haría una revisión de ese aumento. Por esto, el SOEM pide que se cumpla lo firmado.