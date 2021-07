Capital de Catamarca: 120 trabajadores de salud fueron pasados a planta permanente

El intendente de la municipalidad de la Capital de Catamarca, Gustavo Saadi, confirmó en el día de ayer el pase a planta permanente de 120 trabajadores de salud. Esta gestión fue dada a conocer durante un acto de reconocimiento y agradecimiento al personal de esta área. Los mismos cumplieron una extraordinaria labor al servicio de vecinas y vecinos de la ciudad desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Desde el 10 de marzo de 2020 hasta la fecha, el personal de Salud de la Capital de Catamarca ha desempeñado tareas ininterrumpidas para el cuidado y protección de los vecinos. Es por ello que para hacer honor a su compromiso y predisposición durante estos complejos meses, se ha decidido dar respuesta a un reclamo que hace tiempo hacia ecos.

El intendente de la Capital de Catamarca estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Humano, Alberto Natella y la subsecretaria de Salud municipal, Ana Fernanda Lagoria; la ministra de Salud, Claudia Palladino; el gobernador, Raúl Jalil; la diputada nacional, Lucía Corpacci; entre otros. Entre esta larga lista de invitados, se dio la emocionante noticia que fue recibida entre algunos abrazos cargados de sentimientos y lágrimas.

El pase a planta permanente de estas 120 personas del área de Salud, incluyeron a enfermeros, médicos y auxiliares que estuvieron desde el primer día en el frente de batalla para proteger a la población. Esta fue la manera de reconocer la dedicación ejemplar para contener la situación de la mejor manera posible. Cómo así también, destacar su gran profesionalismo y calidad humana; tal como reconocieron todos los vecinos que se acercaron a los centros de atención, a los nodos de testeo y de vacunación.

Las palabras del intendente de la Capital de Catamarca

Por su parte el intendente Gustavo Saadi expresó: “Estoy feliz de reencontrarnos, y no solo por vernos las caras, sino porque también quiero decirles gracias. Hace algunas semanas, me dejaron en mi domicilio un paquete de facturas en mi casa con una cartita. Cuando la leo, veo que me agradecían por el profesionalismo, la atención y el cariño que habían recibido al vacunarse en este Nodo. Me parecía injusto que me agradecieran a mí. Deseaba que la situación mejorara para poder transmitirles ese agradecimiento que tienen todos los vecinos de la Capital de Catamarca”.

Siguiendo esta línea, reiteró: “¡Gracias por no haber bajado los brazos nunca! Sin ustedes esta terrible tragedia hubiera sido mucho peor”. Emocionado el intendente de la Capital de Catamarca recalcó el trabajo realizado en “la vacunación y los testeos”. “En cada posta había mensajes de cuidado y prevención. Gracias a la Brigada de Dengue que con su trabajo atravesamos una epidemia sin un solo caso en esta Ciudad”, concluyó.