Raúl Jalil sobre los no vacunados: “Vamos a tratar de que no puedan asistir a lugares públicos”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, adelantó la posibilidad de implementar restricciones para las personas que no se quieren vacunar. “La idea es que si tenemos vacuna y la gente no se quiere vacunar, vamos a tratar de que no puedan asistir a lugares públicos”, expresó. En este marco, comentó que dentro de 10 o 15 días finalizará la inmunización de personas mayores de 18 años.

“Nosotros tenemos la ausencia o negación a la vacuna más baja del país. Yo estoy de acuerdo que, teniendo la vacuna el Estado, la gente se tenga que vacunar. Los primeros que sufren son los médicos, las enfermeras, la seguridad y toda la ciudadanía. Nosotros lo vamos a aplicar una vez que hayamos finalizado con la vacunación o tener la vacuna para 18 años”, remarcó Raúl Jalil.

Sobre esto agregó: “En ese sentido, de acá a 10, 15 días, vamos a terminar con la vacunación hasta 18 años. Ahí vamos a tomar una decisión que los que no tengan o se hayan negado a vacunar no puedan ingresar a algunos lugares”. Mientras tanto, a medida que llegan las vacunas contra el Covid-19, avanza la inmunización en los distintos nodos de la ciudad Capital y el interior.

“Cuando nosotros tengamos la disposición de vacunas para los que no se han vacunado; va a entrar en vigencia el protocolo de que no puedan asistir a lugares públicos o bares”, adelantó en diálogo con FM La Patriada. Hasta el momento se aplicaron en total 257.647 dosis de las vacunas contra el virus, las mismas inmunizaron a 205.824 personas de distintas edades.

Raúl Jalil y las refacciones en el HSJB

En la mañana de este viernes, Raúl Jalil inauguró las refacciones en la cocina del Hospital San Juan Bautista. Acompañado de la ministra de Salud, Claudia Palladino, entregaron vestimenta de trabajo y calzado antideslizante al Servicio de Nutrición que se desempeña en el nosocomio. Las tareas fueron llevadas adelante por el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de la provincia.